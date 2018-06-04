葉念琛邀黃秋生拍戲像求婚

《心冤》導演葉念琛暢談與三位影帝后合作的過程。

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中國時報
報導
惠英紅在FOX原創影集《心冤》飾演警探。

香港電影導演葉念琛首度跨界，為FOX拍攝講述分屍奇案的原創影集《心冤》，該劇7月下旬上檔，葉念琛日前在香港接受台灣媒體專訪，透露原本就設定這部劇的男女主角一定要找電影圈影帝后，他當時靠著「腦海裡的第一場戲」，一步步說服惠英紅、謝君豪點頭演出，難度最高的是黃秋生，當時的他抱著要去「求婚」怕被拒絕的心情、在飯店外繞了好幾圈才敢進去和黃喝咖啡。

葉笑說，當他對著黃秋生講完這故事，黃秋生竟不發一語，他一度害怕心想：「我是該去埋單了吧？」沒想到黃悠悠地說：「我覺得滿有趣，我可以演！」後來他問對方為什麼願意接演，黃說：「我聽完這個故事，沒有一個地方我不喜歡。」讓他如求婚成功般欣喜若狂。

看大咖飆戲很享受

他說，電影圈都覺得他們有問題，懷疑為什麼好好的電影不拍、要去拍電視劇，但事實上很多好萊塢大導演這幾年也回頭拍電視劇都很成功。他寫完故事大綱，首先敲定的第一個主角就是惠英紅，由於兩人有私交，他只是請她吃火鍋，聊完第一場戲，惠英紅就答應。他也靠聊同一場戲，就說服謝君豪抽空演出。最後連難度最高的黃秋生，也被他請來演惠英紅的老公。

葉念琛誇3位影帝后的演出非常專業，「他們不需要爭取什麼表現，戲一來，他們已經在那個狀態了，很從容、很放鬆，幾乎不太需要多排戲，對台詞也沒什麼意見，我看著螢幕裡他們的演出時，真的很享受。」

(中國時報)

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