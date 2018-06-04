美妝代言 大陸星勢力崛起

倪妮擔綱SK-II品牌大使參與野外挑戰。（CFP）

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中國時報
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東京限定SK-II首創FUTURE X智慧概念店，FUTURE X限量版青春露。（SK-II提供）
雅詩蘭黛Pro極速緊緻肌密全能精華50ml，4300元。（雅詩蘭黛提供）
雅詩蘭黛微分子肌底原生露2018藍色能量限量瓶150ml，3400元。（雅詩蘭黛提供）
袁泉擔綱蘭蔻護膚大使。（翻攝自袁泉微博）
蘭蔻超進化肌因亮眼精粹霜15ml，2400元。（蘭蔻提供）
蘭蔻超進化肌因賦活露，2950元。（蘭蔻提供）

大陸星勢力崛起，美妝代言成焦點，楊冪成為雅詩蘭黛亞太區代言人，SK-II則有湯唯、倪妮坐鎮，蘭蔻找來演員袁泉擔綱護膚大使。

SK-II找倪妮、湯唯雙代言

特別的是，SK-II找來新生代女星倪妮擔綱代言，她自演出張藝謀電影《金陵十三釵》後聲名大噪，幾乎在大陸各大SK-II專櫃都可見其巨幅形象照，她認真地說：「無論是拍戲、出差趕飛機還是在烈日下工作，SK-II都是我保護肌膚的祕密武器。」

國際巨星湯唯身為SK-II品牌大使，不只演出備受矚目，就連肌膚狀況也成為焦點，她表示，「開始使用SK-II之後，我能夠以素顏示人，因為我對自己肌膚的自然狀態非常自信。就連我的化妝師都稱讚我的肌膚變得有彈性、很緊致，摸起來感覺很好。」

楊冪帶動雅詩蘭黛買氣

楊冪演出電視劇版《三生三世》後，聲勢大漲再創事業高峰，也被雅詩蘭黛選為亞太區代言人，除了楊冪，雅詩蘭黛還有唐嫣、宋茜等代言人，雅詩蘭黛選擇有流量的女星作為代言，帶動銷量。蘭蔻則訴諸感性，為經典小黑瓶「超進化肌因賦活露」找來3位非典型代言人春夏、袁泉、俞飛鴻。

女星袁泉因為電視劇《我的前半生》走紅，俞飛鴻則是在《十三邀》中有精湛演出，90後的代表則是「春夏」，她也是金像獎首位「90後」影后，這樣的代言陣容，讓網友大讚，「蘭蔻真的太會選人了，光是氣質就讓代言成功。」

(中國時報)

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