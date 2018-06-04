香氛市場蓬勃 木質調仍是寵兒

2018年06月04日 04:11 中國時報 吳娮翎 報導

MFK Aqua Celestia forte天際之水淡香精70ml，7080元。（MFK提供）

Miller Harris Tender淡香精50ml，4500元。（Miller Harris提供）

BYREDO懷舊書香淡香精100ml，7000元。（BYREDO提供）

香氛市場愈來愈大，但是主流香氛已不再能滿足消費者的想像，獨立香氛才是市場正熱的話題。這次，我們透過Maison Francis Kurkdjian（簡稱MFK）CEO Marc Chaya與調香師Francis Kurkdjian的分享，一起回顧這20年香氛市場轉變，以及未來AI人工智慧帶來的影響。

MFK CEO Marc Chaya認為，過去幾年小眾香氛市場崛起，消費者開始尋找獨特的香水，他們是鑑賞家，對於更獨特的氣味和更好體驗的需求持續提升，小眾香水市場也在最近20年出現並快速發展，無論是在新品牌創建，還是在行銷通路擴張都將繼續增長。

然而，這個市場愈成熟，新進者的門檻也將墊高。這些趨勢對於亞洲市場也是如此。Marc Chaya說：「我們也看到奢侈品市場的快速發展，亞洲市場中，相較於台灣、香港、韓國和日本等更成熟的香水市場，中國還處於起步階段。」

MFK調香師Francis Kurkdjian表示，香氛市場每隔20年就是1個世代，香氛跟音樂、時尚一樣隨著時代不斷演化著，過去20年來市場由歐美品味主導，以純淨新鮮的白色花香為主軸。而現在，由亞洲、中東、俄羅斯、巴西市場的品味取而代之，香氛的調性也轉由果香與甜香的美食調。

Francis Kurkdjian也表示，多數調香師有選用木質調比例高達3成以上的習慣，因為木質調是調香師喜愛的香調之一，木香包括廣泛的原料，如廣藿香、香根草、雪松木、檀香木和沉香等。

此外，近年AI人工智慧議題持續發燒，對Marc Chaya來說，調香卻是門藝術，雖然人工智慧能透過學習與技術的掌握，確實進入調製香氛的領域，但最重要的是在香氛產品的情感表達與靈感天份上仍有明顯區別。

Marc Chaya說：「人們可以透過學習模仿讓雕刻與繪畫技巧達到完美境界，但終究無法成為畢卡索與米開朗基羅。」調香師必須有足夠的內在能力、知識與技巧，才能轉化為令人渴望的情感面，因此他認為，人工智慧取代調香師還有一段遙遠的路。

(中國時報)