這些手機,都長了瀏海

去年底蘋果推出iPhone X時，全球嘩然之餘，還被網民嬉稱為「瀏海機」，沒想到半年後，瀏海機竟然成為2018年手機主流，大陸、日本、韓國等品牌紛紛推出自家的瀏海新機，由一開始被嫌棄，到現在竟然變成大家紛紛追捧的熱潮，但到底瀏海的實際用途是什麼呢？
SHARP最早推出全螢幕機
在追求屏占比的世代，市場上的手機規格也真的慢慢從8成多一直擴大到今年的9成以上屏佔比，但是螢幕上方總有一小塊區域，無法讓可視區成為完美的長方形，讓人不禁想問，保留這「瀏海」到底要幹嗎？
打造出瀏海手機，其實是為了迎合消費者對全螢幕視覺享受的期待，SHARP最早於去年推出首支有瀏海的AQUOS S2，之後iPhone X發表時，蘋果設計長Jony Ive說：「10多年來，我們的目標就是創造出全螢幕的iPhone，而iPhone X已實現這項願景。」
以iPhone X的瀏海來說，確實具有各種實際用途，在這方寸之地，不僅內建有TrueDepth相機系統，可以拍出具有景深效果、令人驚豔的自拍照外，也帶起Face ID人臉解鎖風潮，蘋果的Face ID比各家解鎖功能更高階，它會投射超過3萬個不可見光紅外線測繪點，形成面孔的數學模型，同時也支援解鎖使用Apple Pay等需要高安全性認證的APP上，比其他臉部辨識系統更為嚴謹。
多為提高屏占比而跟潮流
相對其他品牌新機，大多是為了提高屏占比而加入「瀏海潮」，以最近大熱、DxO Mark獲109分的華為P20 Pro為例，即內建手動自行將狀態欄設置成全黑，巧妙將瀏海隱藏起來，以滿足部分不喜歡瀏海的消費者，但同時保留「下巴」位置作指紋辨識解鎖。
手機王總編輯張利安表示，P20 Pro主打的其實是背面主鏡頭拍攝功能，以及全新的手機配色，它已不只是手機了，更像是配件，著重手機外型的消費者會喜歡，而可調整成全黑狀態列隱藏瀏海的設計很貼心。
另外還有去年才打進台灣市場的vivo新推出X21，突破指紋辨識區的限制，將指紋辨識區隱藏在螢幕中，驟眼看與iPhone X相當相似，但是手感相對更輕；至於OPPO R15系列就照樣打拍照修圖、手遊等實際功能，與華碩ZenFone 5一樣講求基本拍攝功能，與其說它們瀏海有一定功能，倒不如說是跟上潮流。
(中國時報)