這些手機,都長了瀏海

2018年06月04日 04:11 中國時報 石欣蒨 報導

ASUS Zenfone 5，主打AI智慧雙鏡頭，具體獨家的ZeniMoji打造個人貼圖，同時支援人臉及指紋解鎖，共有星芒銀、深海藍2色，1萬1990元。（華碩提供）

Huawei P20系列，Pro款更主打主鏡頭為開創性的徠卡三鏡頭，夜拍、影片等拍攝效果更清晰，機身顏色有極光、櫻粉金、寶石藍、亮黑等新配色，2萬900元及2萬6900元。（華為提供）

OPPO R15系列，訴求AI智慧拍照，機身配色更請來色彩大師Karim Rashid合作打造，R15有星空紫、雪盈白及熱力紅3色，1萬5990元；R15 Pro共有夢鏡紫與夢鏡紅2色，1萬8990元。（OPPO提供）

SHARP AQUOS S3，主打全球最小6吋「異形全螢幕」手機，可單手掌握91%屏占比，還有0.1秒AI臉部解鎖，1萬1990元。（SHARP提供）

Vivo X21隱形指紋手機冰鑽黑指紋款，主打螢幕上就能指紋解鎖，達90.3%螢幕占比，搭載全球首款支援P3廣色域顯示技術相機，1萬6990元。（vivo提供）

去年底蘋果推出iPhone X時，全球嘩然之餘，還被網民嬉稱為「瀏海機」，沒想到半年後，瀏海機竟然成為2018年手機主流，大陸、日本、韓國等品牌紛紛推出自家的瀏海新機，由一開始被嫌棄，到現在竟然變成大家紛紛追捧的熱潮，但到底瀏海的實際用途是什麼呢？

SHARP最早推出全螢幕機

在追求屏占比的世代，市場上的手機規格也真的慢慢從8成多一直擴大到今年的9成以上屏佔比，但是螢幕上方總有一小塊區域，無法讓可視區成為完美的長方形，讓人不禁想問，保留這「瀏海」到底要幹嗎？

打造出瀏海手機，其實是為了迎合消費者對全螢幕視覺享受的期待，SHARP最早於去年推出首支有瀏海的AQUOS S2，之後iPhone X發表時，蘋果設計長Jony Ive說：「10多年來，我們的目標就是創造出全螢幕的iPhone，而iPhone X已實現這項願景。」

以iPhone X的瀏海來說，確實具有各種實際用途，在這方寸之地，不僅內建有TrueDepth相機系統，可以拍出具有景深效果、令人驚豔的自拍照外，也帶起Face ID人臉解鎖風潮，蘋果的Face ID比各家解鎖功能更高階，它會投射超過3萬個不可見光紅外線測繪點，形成面孔的數學模型，同時也支援解鎖使用Apple Pay等需要高安全性認證的APP上，比其他臉部辨識系統更為嚴謹。

多為提高屏占比而跟潮流

相對其他品牌新機，大多是為了提高屏占比而加入「瀏海潮」，以最近大熱、DxO Mark獲109分的華為P20 Pro為例，即內建手動自行將狀態欄設置成全黑，巧妙將瀏海隱藏起來，以滿足部分不喜歡瀏海的消費者，但同時保留「下巴」位置作指紋辨識解鎖。

手機王總編輯張利安表示，P20 Pro主打的其實是背面主鏡頭拍攝功能，以及全新的手機配色，它已不只是手機了，更像是配件，著重手機外型的消費者會喜歡，而可調整成全黑狀態列隱藏瀏海的設計很貼心。

另外還有去年才打進台灣市場的vivo新推出X21，突破指紋辨識區的限制，將指紋辨識區隱藏在螢幕中，驟眼看與iPhone X相當相似，但是手感相對更輕；至於OPPO R15系列就照樣打拍照修圖、手遊等實際功能，與華碩ZenFone 5一樣講求基本拍攝功能，與其說它們瀏海有一定功能，倒不如說是跟上潮流。

(中國時報)