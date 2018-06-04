上半年新耳機 好聽好舒適

2018年06月04日 04:11 中國時報 石欣蒨 報導

B＆O Earset共推出古銅黑和冰霜白，即日起正式販售，1萬990元。（B＆O提供）

Sony Xperia Ear Duo真無線耳機，7990元。（Sony Mobile提供）

Sony Just Ear客製化耳機，須至指定經銷門市選擇喜愛的調音，再預約授權服務處製作個人耳模，5萬9900元。（Sony提供）

Moshi Avanti Air無線藍牙耳罩式耳機，售價9000元。（Moshi提供）

通勤路上，你也許已發現，許多人習慣戴上耳機，有些人追求方便而偏好無線耳機，有些人講究音質而喜歡音效更好的高級耳機，今年上半年有許多品牌都推出新品，從訴求CP值到高達5萬元以上的高級耳機都有，為消費者帶來更多選擇。

上半年推出最多耳機新品的，當屬來自日本的Sony，今年首次在海外推出Just Ear客製化耳機，分別提供3款不同特色音調調音，包括強調真實重現原聲的「Monitor監聽式調音」、傳達均衡的聲音表現的「Listening聆聽式調音」，以及著重深沉低音、重拍與準確節奏的「Club重低音式調音」，而且每只耳機都須先為耳型取模，再送日本由專業職人手工化客製，雖然過程須等上2到3個月，但樂迷卻能擁有全新的耳機體驗。

喜歡智慧無線功能的便利性，Sony Mobile在MWC上推出的Xperia Ear Duo真無線耳機為其代表，不僅提供開放式的聆聽體驗，還會與周遭聲音作連動調整音量，更可以Smart Assistant呼喚各系統的語音助理，而使用安卓系統的手機更可使用語音回覆訊息等功能，這就是追求便利性生活的消費選擇。

如果同樣喜歡無線的方便，也想享受相對更好的音樂體驗，B＆O全新一代的Earset以可調節耳機的角度、耳塞的高度及掛耳的曲線為主，加上耳塞不入耳，聆聽高音效的同時，也能與周圍聲音作融合，續航力也長達5小時，可算是通勤的好伙伴。

最後就是講求舒適度及音質平衡的選擇，Moshi去年的Avanti耳罩式耳機曾獲時尚設計師吳季剛欽點聯名合作，今年推出升級版的Avanti Air無線藍牙耳罩式耳機，更榮獲2018紅點設計大獎，以高舒適度的配戴體驗為主打，另外還有Vortex 2漩音入耳式耳機，配戴者能感受層次分明的聲音外，輕量化耳機線與重耳機主體的配重比例，讓配戴時更為舒適。

(中國時報)