試車報告－CITROEN C4 PICASSO渾身法式美

2018年06月04日 04:11 中國時報 陳大任 報導

超大面積的擋風玻璃，加上A柱的小窗及車頂天窗，感受有如置身在玻璃屋內。（陳大任攝）

多功能方向盤上有著各式按鍵、撥片及滾輪，看似複雜，但實際使用卻很方便。（陳大任攝）

除了原本ACC主動定速巡航之外，新增LKA車道維持及LDWS車道偏移警示系統。（陳大任攝）

擋風玻璃雖然往上延伸，但車內設計了可伸縮及翻轉的遮陽板，能有效遮蔽刺眼的陽光。（陳大任攝）

B柱設有空調出風口，還可調節風向與風量，前座椅背除了置物網袋，上方有摺疊桌。（陳大任攝）

3個可獨立調整椅背傾角的後座椅，門窗附加遮陽簾，車地板下有隱藏置物空間。（陳大任攝）

車尾為略微斜背的造型，使得掀起尾門時，產生更大的開度，大型物品取放更容易。（陳大任攝）

坐進CITROEN C4 PICASSO Premium Pack+ 360，第1個感受是座椅好舒適，有著高檔皮沙發特有的Q度，和其他講究包覆性、支撐性或是訴求舒壓的座椅完全不同，接著是全車超明亮的採光，讓人有如置身於溫室之中，但從車外看進去更像是水族箱。

電子科技增加 支援連線功能

超大面積前擋風玻璃不僅延伸到前座頭頂位置，接續的全景天窗往後拉到後座上方，再加上A柱和D柱小窗，所有透光玻璃面積高達5平方公尺。這和先前試駕Tesla Model X的感受有些類似，但Model X因為後座車門採取鷹翼式設計，雖然後座也有天窗，但分成左右兩塊而且小了許多，採光性還是CITROEN C4 PICASSO Premium Pack+ 360略佳。

CITROEN C4 PICASSO Premium Pack+ 360和先前車款相比，增加許多電子化科技配備，例如360度的環景視野駐車輔助系統，並且支援Apple Carplay、MirrorLink、Android AUTO等等連線功能，如此一來，車主可使用自己最習慣的導航方式，只是目前Android AUTO還未開放，有些民眾會利用出國機會下載此APP，回國後即可在支援Android AUTO的車上使用。

車距示警、主動急煞 聰明升級

CITROEN總代理寶嘉聯合今年引進的C4 PICASSO車系配置1.6L渦輪增壓柴油引擎，具120hp/300Nm最大出力，搭配6速手自排變速箱及F1換檔撥桿，擁有約22.1km/L的油耗表現。駕駛輔助系統新增SLI速率掃描辨識、ISA智慧型速率調整、HBA智慧型遠近燈切換、LKA車道維持、DAA駕駛注意力警示、ASB主動式緊急煞車輔助及FCW前方車距警示等功能。

車款則包括Design 360、Design+ 360、Premium 360、Premium Pack 360、Premium Pack+ 360，售價為139.8、143.8、144.8、154.8及158.8萬元。其中Design系列配205/60 R16車胎，Premium系列為205/55/R17車胎，試駕車為頂級的Premium Pack+ 360，還有電動開闔式尾門的貼心配備。

(中國時報)