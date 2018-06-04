KIA Carens GO帥特仕款 駕馭上路手感佳

KIA Carens「GO」帥特仕款將17項主、被動安全防護，以及CCD倒車顯影系統與BSD、RCTA、LCA三合一盲點偵測系統納入標配，並賦予專屬外觀套件更提升視覺效果。2.0汽油版售價85.9萬元、1.7柴油版售價93.9萬元。（陳大任攝）

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多功能方向盤貼心提供COMFORT、NORMAL、SPORT 3種不同方向盤輔助力道選擇，動動拇指即可設定。（陳大任攝）
鯊魚鰭造型天線具有增強收訊品質的效果。（陳大任攝）
車尾後擾流GO帥空力雙排氣管，頗有殺氣。（陳大任攝）
LED迎賓發光踏板在停車場或夜間特別搶眼。（陳大任攝）

最近剛試完性格陽剛的FORD Mustang 2.3L，中控台上有個特殊按鈕，可即時切換方向盤轉向的輔助力道，讓喜歡沉重或是輕盈手感的人各取所需。國產的KIA Carens GO帥特仕款不僅也有這項功能，而且安排在方向盤上，以這款偏向家庭用車的定位，我覺得它能讓家庭不同成員換手開車時，都能擁有最適合的手感，是貼心而且被競爭對手忽略的好功能。

KIA Carens GO帥特仕款的出現，主要是透過更加運動化的外觀套件來提升商品新鮮感，包括專屬17吋十輻鋁圈，前保桿下擾流、雙邊車身側裙以及配置雙尾飾管的後擾流套件、鯊魚鰭造型天線、限量特仕銘版，增添外型的霸氣；車內為搭配紅色縫線的黑色真皮座椅、LED迎賓踏板，頭枕上有紅線鏽出的Carens字樣，整體的視覺效果加分不少。

Carens GO帥特仕款有汽油、柴油兩款動力配置；汽油款搭載2.0L引擎、150hp/19.8kgm最大出力，搭配6速手自排系統具一級油耗認證；柴油車款配置為國產同級唯一柴油引擎與雙離合器自手排變速系統，擁有141.4 hp最大馬力與媲美3000c.c.汽油引擎水準的34.7 kgm最大扭力，這次試駕印象是開起來相當輕盈，想見車主載著全家大小出遊時，應該仍能保有充沛的駕馭動力，游刃有餘。

(中國時報)

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