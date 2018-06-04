2018年06月04日 04:11 中國時報 劉宇昆（Ken Liu）

應我的要求，媽媽也用包裝紙做了一隻羊、一隻鹿和一頭水牛。老虎追牠們的時候，牠們會在客廳裡跑來跑去。老虎抓到牠們後，會壓住牠們，把牠們的氣壓出來，直到牠們變成扁扁平平的。

我最早的記憶是從我哭個不停開始的。無論媽媽和爸爸怎麼安撫，我都不願意停下來。

爸爸放棄，走出房間，但媽媽帶我到廚房，讓我坐在早餐桌前。

「看，看。」她說，從冰箱上抽出一張包裝紙。多年來，媽媽都會小心翼翼割開聖誕節禮物的包裝紙，收在冰箱上面厚厚一疊。

她把紙放下，沒有花色那面朝上，開始摺起來。我停止哭，好奇地看著她。

她把紙轉過來，再摺一次。她摺，疊，塞，捲，扭轉，直到那張紙消失在她雙手掌心裡。接著她把摺好的紙團拿到嘴邊，吹了口氣，像氣球一樣。

「看，」她說：「老虎。」她把手放下來，放到桌上，攤開手。

一隻小紙老虎站在桌上，兩個拳頭併在一起的大小。老虎的皮膚是包裝紙的圖案，底是白的，上面有紅色糖果罐和綠色聖誕樹。

我伸手摸媽媽變出的東西。牠的尾巴動了一下，玩耍一樣猛地抓住我的手。「嗷嗚～」牠叫了一聲，聲音像貓叫，又像報紙沙沙聲。

我驚奇地笑了，用食指摸摸牠的背。紙老虎在我的手指下動來動去，發出愉快的呼嚕聲。

「這叫摺紙。」媽媽說。

我那時不懂這個，但媽媽摺的那種很特別。她對牠們吐氣，讓牠們共享她的氣息，隨著她的生命動起來。這是她的魔法。

爸爸是從一本型錄挑到媽媽的。

我讀國中的時候，有一次問爸爸詳細經過。他試圖要我再去跟媽媽說話。

一九七三年春天，他到新娘介紹所去登記。他一頁又一頁地翻著，每一頁都停沒幾秒，直到看到媽媽的照片。

我從來沒看過那張照片。爸爸的形容是：媽媽坐在一張椅子上，側著身，穿了一件緊身綠色絲綢旗袍。她的頭轉向鏡頭，長長的黑髮優美地垂放在胸前和肩上。她看著他，眼神像孩子，卻很鎮定。

「我看到的是目錄最後一頁。」他說。

目錄上說她十八歲，喜歡跳舞，英文說得很好，因為她來自香港。結果這些都不是真的。

他寫信給她，新娘介紹所替他們互傳訊息。最後，他飛到香港見她。

「她的回信都是介紹所裡的人寫的，她不會英文，只會『hello（哈囉）』和『good-bye（再見）』。」

什麼樣的女人會把自己放到目錄裡讓人買？

國中時的我以為自己什麼都懂，目空一切的感覺很好，像酒一樣。

他沒有衝進介紹所要求退費，而是在旅館餐廳雇了一位女服務生幫他們翻譯。

「我說話的時候她看著我，眼神半帶恐懼，半帶希望。當那女孩開始翻譯我說的話時，她才慢慢有笑容。」

他飛回康乃狄克州，開始填寫申請文件，讓她來找他。一年後，我在虎年出生了。

應我的要求，媽媽也用包裝紙做了一隻羊、一隻鹿和一頭水牛。老虎追牠們的時候，牠們會在客廳裡跑來跑去。老虎抓到牠們後，會壓住牠們，把牠們的氣壓出來，直到牠們變成扁扁平平的。然後我必須吹一口氣到牠們身體裡，讓牠們再次膨脹，才可以繼續跑來跑去。

有時候動物們會遇上麻煩。有一次，水牛跳進晚餐桌上的醬油碟子裡（牠想跟真的水牛一樣在泥地裡打滾），我趕緊把牠拿出來，但毛細現象已經把黑色醬油吸上來，高到牠的大腿了。被醬油軟化的腳撐不住牠，牠跌坐在桌子上。我把牠放在外面太陽下晾乾，但牠的腳在那之後就變得歪七扭八，跑起來一拐一拐的了。媽媽後來用保鮮膜包住牠的腳，讓牠可以盡情打滾（只是不是在醬油裡）。

還有，老虎和我在後院玩的時候，喜歡撲去抓麻雀。但有一次，一隻被逼到絕路的鳥絕地大反攻，把牠的耳朵咬掉了。我拿著牠，讓媽媽用膠帶把牠的耳朵黏起來的時候，牠抽抽噎噎又畏縮，之後牠就不撲鳥了。

然後有一天，我在電視裡看到一部鯊魚紀錄片，就要媽媽做一隻鯊魚給我。她做了，但牠不開心地在桌上拍動。我將洗手台裝滿水，把牠放進去，牠游來游去很快樂，但過了一下子，牠就變得濕軟又透明，還慢慢沉到底下，摺起來的地方都散開了。我伸手進去救牠，結果只撈到一張溼答答的紙。

老虎把牠的前腳放在一起，靠在洗手台邊，頭靠在前腳上。牠垂著耳朵，喉嚨發出一聲低吼，讓我覺得好有罪惡感。

媽媽替我做了一隻新的鯊魚，這次是用錫箔紙做的。這隻鯊魚在大金魚缸裡過得很快樂。我和老虎喜歡坐在魚缸旁邊看錫箔紙鯊魚追金魚。老虎把臉貼在魚缸另一邊，所以我看到牠的眼睛變得跟咖啡杯一樣大，從魚缸對面盯著我看。

十歲時，我們搬到市區另一邊的新家。兩個鄰居阿姨過來表示歡迎。爸爸請她們喝酒，然後道歉說得去公家單位處理前屋主的帳單。「請當成自己家。我太太不大會說英文，所以她不跟妳們說話的話，別覺得她不禮貌。」

我在餐廳讀書的時候，媽媽在廚房拆箱子。鄰居們在客廳聊天，沒有刻意放低音量。

「他看起來是正常的男人，為什麼要做那種事？」

「混血就是怪，那個孩子看起來像沒長好。丹鳳眼、白種人臉，小怪物一個。」

「妳覺得他會說英文嗎？」

兩個女人沉默下來。過了一會兒，她們走進餐廳。

「你好！你叫什麼名字？」

「傑克。」我說。

「聽起來很不像中文呢！」

這時媽媽走進餐廳，對她們微笑。她們三個人圍著我站成一個三角形，不停對彼此微笑點頭，什麼也沒說，直到爸爸回來。

馬克是鄰居的小孩，他帶著他的星際大戰公仔來家裡玩。歐比王的光劍亮起來，他可以揮動他的手臂，用小小的聲音說：「使用原力！」我覺得這個公仔跟真的歐比王一點都不像。

我們一起看他在咖啡桌上重複這個動作重複了五次。「他可以做別的嗎？」我問。

馬克覺得我的問題很煩。「仔細看啦！」他說。

我仔細看，但不確定應該說什麼。

馬克對我的反應很失望。「給我看你的玩具。」

除了那些紙動物，我沒有其他玩具。我從房間裡把老虎拿出來。那時候牠已經很破舊了，全身都是膠帶和膠水，是多年來我和媽媽為牠修補的痕跡。牠不再跟以前一樣敏捷，走得也不太穩。我把牠放在咖啡桌上，我聽見其他動物飛奔到後面走廊的腳步聲，牠們膽怯地往客廳偷看。

「小老虎。」我說完停了一下，換用英文說：「This is tiger.」老虎小心翼翼地站起來，對馬克低沉吼叫，嗅一嗅他的手。

馬克看了看老虎身上的聖誕節包裝紙。「這完全不像老虎嘛！你媽拿垃圾做玩具給你喔？」

我從來不覺得老虎是垃圾，但現在看看牠，牠真的只是張包裝紙。

馬克再次推推歐比王的頭。光劍一閃一閃，他上下揮動手臂。「使用原力！」

老虎轉身撲過去，塑膠公仔被撲到桌子下，掉到地上摔壞了。歐比王的頭滾到沙發下。「嗷嗚～」

老虎笑了。我跟著牠笑。

馬克用力打我。「這個很貴欸！現在去店裡要買都買不到，可能比你爸買你媽還要更多錢！」

我跌到地上，老虎咆哮著撲向馬克的臉。

馬克大叫起來，害怕和驚訝多於疼痛。畢竟老虎只是紙做的。

馬克抓住老虎，牠被掐住叫不出來，馬克用手把牠弄皺，撕成一半。他把兩張紙揉成一團，丟到我面前。「這就是你白癡廉價的中國垃圾。」

馬克走了以後，我花了好久時間，試著用膠帶黏合被撕成一半的紙，再沿著摺痕把老虎摺回來，卻沒有成功。其他動物緩緩走進客廳，圍在我們身邊，圍著我和那張本來是老虎的破舊包裝紙。

我和馬克的戰爭沒有就此結束。馬克在學校很受歡迎，我再也不想記起接下來兩個禮拜發生的事。（待續）

(中國時報)