為主工作，也要注意法律手續

2018年06月04日 04:11 中國時報 王鼎鈞

一

教授您好！

讀了您寄來的徵稿信，得知您的編輯計畫豐富龐大，令人起敬。

美中不足，您寄來的協議書草稿簡單疏漏，跟編輯計畫的氣勢不能配合。您編這麼大的一套書，協議書要周密一點，大方一點，替作者多做一點設想，始足以廣被令聞，號召天下英才。

還有，咱倆的協議書不能約束第三者，作為第三者的出版社實際上決定一切。如果將來出版社的做法與協議不符，豈是作者的損失而已？您編這麼一套書是為主工作，可以賠上時間金錢，但是不能賠上身分地位，誠懇建議在有關出版協議的一切文件中畫出底線來。

我猜，您是學問中人，又是基督門徒，對世俗的事沒有太大的想像力，我應該不揣冒昧，知無不言。辦世俗的事，要照世俗的風俗習慣、法令規章辦理，不能單憑神前的一顆虔敬之心，佛教就分得很清楚，依照教義修行，不惹塵埃，叫出世法，鄰家把圍牆圍到寺院裡來了，照樣請律師打官司，這叫世間法。為節省冗長的說明，我就做一次祕書工作，試擬了一份協議草稿，供您參酌。希望您別嗔怪才好。

協議書草稿另寄。鼎拜

二

教授：

來信收到。看來有些話不能省，我只好強睜昏花老眼，再給您寫信。

我原以為您編的是一本小書，兩三百頁的補充教材，沒想到這是一套很大的叢書。這樣一套書，您要環球徵文，動員兩百位作家，沒有一個專業水平的合約，許多人不會響應，他們也不會向您多說，只是置之不理。我們素昧平生，只是同為主內弟兄，我這才補您所不及。

這種合約要有期限，通常是五年，這叫日落條款。想當年帝國主義那樣霸道，租借中國的九龍，也只能99年。現在您要編書，如果五年不夠，也可以說明理由，商量延長為十年，十年之後，還可以續約。總不能現在文章無條件交給出版社，今生來世都歸他了。作者們對這樣的合約沒有興趣。

還有，合約要有對等條款，當年所謂不平等條約，就是沒有對等條款。作者把文章交給出版社，他能得到甚麼？出版社不能付費，甚至不能送一本書，作者算甚麼？您這就得在合約中說明這是非營利事業，表示作者的付出是一種榮譽。也附帶說明，如果這一套書將來有商業價值，會和作者分享所得。這才顯得大方，周到，更容易得到作者的合作。

還有一點，雙邊協議不能約束第三者，您答應作者這樣那樣，作者們都知道您並沒有辦法履行，他們對您是甚麼看法？您如何能得到他們的合作？所以要把出版社拉進來，三方面共同簽字，這對您有好處，以後作者的權利都由出版社負責，作者有意見直接去找出版社。通常，出版社也不怕簽這樣的約，這麼多作者，這麼分散，每個作者所佔的比重又這麼小，他們不會成為後患。鼎拜

三

您在發信徵稿之前，已和出版社簽訂了合約，謝謝您把合約寄給我看。我看過以後大吃一驚，您對此事似乎缺少經驗，又沒有好好的請教版權律師。

您和出版社的合約中，涉及入選作品的簡體版、繁體版、外文版，以及含混不清的原利益。請問，您憑甚麼作此承諾？這些權利都是作者的，您和作者簽約了嗎？出版社和作者簽約了嗎？您入選的文章大都是從已出版的書中摘取而來，這些文章的種種權益，早就歸那本書的出版社了，作者僅能從他的書中釋出單篇文章的重製權，您只能用於漢語簡體紙面印刷的圖書。我的情況就是如此。這一部分不弄清楚，將來出版社、編者、作者，勢將引起一連串訴訟。

這套書出版以後，出版社許諾以版稅的名義給您一筆錢。親愛的教授，出版社應該給您報酬，他不能給您版稅，他應該給您編輯費。如果出版社經費不足，也可以在合約中規定對作者不付版稅，只對編者付編輯費。版稅只能屬於作者，主編如果分享版稅，應出於作者同意，光明正大寫入作者編者和出版社共同簽訂的合約，否則，外界的誤會就大了。

教授，看來此事要重新開始。首先，您和出版社簽的工作合約要檢視修改。其次，您和出版社共擬一個合約文本，發給入選的作者，共同簽訂。再其次，根據簽約的結果，編定書稿。合約要一式三份，親筆簽名，不能用電腦傳送。合約是一切的根本，簽約是大事，別怕麻煩。鼎拜 （待續）

(中國時報)