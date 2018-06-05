F-16戰機墜毀 少校飛官殉職

2018年06月05日 04:12 中國時報 呂昭隆 、 許家寧 ／台北-花蓮連線報導 ／台北-花蓮連線報導

夜幕雖已低垂，搜救人員仍不放棄希望。（季志翔攝）

漢光實兵演習首日，空軍一架F-16戰機（民眾提供）疑在新北市瑞芳五分山區撞山失事，少校飛官吳彥霆（小圖，本報資料照片）不幸殉職。

漢光實兵演習第1天，空軍一架F-16戰機（編號6685）昨下午於演訓中，墜毀於新北市瑞芳區五分山氣象站山區，31歲少校飛官吳彥霆不幸殉職，軍方初步研判，不排除是撞山所致。空軍司令部隨即要求花蓮基地F-16戰機全面停飛待檢。

進入雲層 雷達中消失

吳彥霆為空軍官校98年班畢業，隸屬第27作戰隊作訓官，飛行總時數1056小時，在F-16機種飛行時數達853小時，3年來任務考核與個人健康檢查均符合標準，沒有列管紀錄，飛行情況正常。

吳彥霆在2013年5月執飛F-16途中，也因疑似機械故障在嘉義外海墜機，所幸跳傘獲救；惋惜的是，昨二度墜機不幸罹難。

五分山步道 發現殘骸

針對失事經過，空軍第五聯隊長陳黃榮少將指出，擔任長機的吳彥霆帶領僚機在下午1時15分從花蓮機場起飛後，爬升到1萬5000呎往北飛行，直到下午1時30分，約在彭佳嶼北方轉彎開始下降高度，預定降到2000呎，準備執行模擬攻擊基隆港任務。

就在距離目標基隆港約14浬，吳彥霆透過無線電回報進入雲層，沒多久戰機光點就在雷達中消失，自此無線電都沒有對外呼叫，直到民眾報案在五分山登山步道發現飛機殘骸。初判吳彥霆並沒有跳傘，肇事原因不排除是人為或天候、環境造成的複合式因素。

失事的F-16單座戰機，基本資料時間約2200小時，今年5月1日完成保養檢查，出站迄今飛行時數近81.9個小時，均在管制行程內，加上失事戰機在5月17日剛完成例行周檢，初步排除是機械故障，不過仍有待後續的飛安調查。

F-16戰機 全面停飛待檢

空軍司令部政戰主任中將王純雄宣布，花蓮基地F-16戰機立即停止演訓任務，進行飛行操作器、發動機、逃生、航電、導航等系統檢查，7日演練的反攻演習科目將交由嘉義基地執行，後續成立飛安失事小組，依據所有因素詳細調查。

此外，為有效減緩部隊創傷後壓力症候群，今日下午，將由國軍花蓮總醫院心衛中心針對飛行同仁實施壓力檢核及團體輔導，期降低壓力風險，確實維持整體戰力。

(中國時報)