太誇張民進黨黨代表重選 落選當選人對調

民進黨黨代表重選 落選當選人對調

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中國時報
／綜合報導

太誇張！民進黨全國黨代表高雄選舉出現投票率近96％怪現象，3日舉行重選後，投票率降至73％，結果卻完全翻盤，原先當選的12人全落選，落選的12人則全當選；無怪乎，前副總統呂秀蓮感嘆「民進黨失去黨德和黨魂」。

5月27日投票率近96％

雖然黨中央明快處理重新選舉，但5位全國黨代表高雄市議員簡煥宗、邱俊憲、何權峰、李柏毅、高閔琳聯合發表聲明，呼籲勿忘創黨初衷，查明事實，如有違法就提告，無違法就還給選務人員清白。

民進黨在5月27日舉行黨職選舉，高雄市2處投開票所投票率「異常高」，大旗美區高達96％，南區信義國小更高達99％，市黨部主委黃彥毓第一時間收到開票結果速報表時，大吃一驚，「怎麼可能投票率這麼高？」

領票將錯就錯 牽引蓋章

調查發現，南區信義國小投開所是報票員口誤，例如2號8票直接報出28，計票員也未發現錯誤就直接記錄。但大旗美區投票所，投票的人不多，投票率卻增高，堪稱創黨以來首見怪現象，甚至出現黨員領票時，票已被領走，監票人員竟拿別人的選票給他投，還牽著他的手蓋在別人的領表處。

離譜口誤 8票直接報28

遲至深夜，大旗美區投票所都無法提出合理解釋，黃彥毓下令封存選票等資料並同步通報負責選務的黨中央。次日，即由黨中央派員取回並組成專案小組調查，隨後做出重新選舉裁示。

3日重新選舉，黨中央派黨工南下主持選務，選舉結果更啟人疑竇，12名日前當選的黨代表全數落選，新當選者皆是當天的落選者，等同坐實選務確實出現大問題。

司法界人士指出，黨代表屬內部事務，雖然冒領選票涉及偽造文書罪嫌，但檢方仍可主動偵辦；如果是縣市長、立委及議員等公職初選發生這種情形，就涉及《選罷法》。

民進黨中央則表示，3日已完成重選，也順利選出新的黨代表，未再傳出爭議。黨發言人林琮盛表示，上周中執會已通過成立專案調查小組，由鄭宏輝中常委擔任召集人，該小組會儘速釐清事實，如有任何舞弊不法情事，會依規定處置。

(中國時報)

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