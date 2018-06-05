交流成果化 讓台人更有感

2018年06月05日 04:12 中國時報 陳政錄 ／廈門報導 ／廈門報導

中共十九大後，首個大規模兩岸交流活動─第十屆海峽論壇5日在福建登場，本屆論壇主要特點包括「促進交流合作向成果轉化」，將把國台辦惠台31條在福建「全面落實」做為重要內容，在科技交流、項目投資、人才引進等達成進一步對口簽約合作協議，目的透過良制，讓台灣民眾有「更強的獲得感」。

惠台31條 閩全面落實

福建副省長鄭新聰日前曾表示，「已經儲備了一批專屬惠台政策措施，將擇機發布」。本屆海峽論壇上，將於6日論壇大會發表重要講話的全國政協主席汪洋以及福建省各級領導，是否「藉機」發布，備受外界期待。

本屆論壇主題為「擴大民間交流 深化融合發展」。福建省台辦副主任鍾志剛在4日記者會表示，本屆有新增活動場次較多、紀念「海峽論壇十年」、共同弘揚中華文化、服務青年就業創業、促進交流活動向合作成果轉化五項特點。

針對交流向成果轉化，鍾志剛表示，今年論壇將推動國台辦發布的《促進兩岸經濟文化交流合作的若干措施》在福建全面落地做為重要內容，讓台灣民眾有更強的獲得感。

專屬措施 將擇機發布

鍾志剛稱，中央惠台31條發布後，福建已有22條落地，廈門市、莆田市相繼推出涵蓋全方位的60條和35條落實細項，福建省並啟動台商台胞服務年，從更廣的範圍提供台商轉型升級優質服務、台胞生活便利、台青就業創業扶植的優惠政策。

對於記者提問，福建是否將發布「省級」惠台措施落實辦法。鍾志剛微笑回答，請「拭目以待」。

此外，為貫徹惠台60條，截至目前，廈門已有668家單位，為技術合作項目的台灣人才、台灣特聘專家專才、來廈就業台灣人才、來廈實習見習台生四類，推出2934個就業見習崗位需求；TDK、宸鴻等150家企業，還將在論壇期間，參與台灣人才就業創業暨實習見習廈門對接會。

郝龍斌會汪洋、劉結一

論壇期間，國民黨副主席郝龍斌及親民黨、新黨、無黨籍等政黨代表、縣市代表和各界人士八千餘人出席。郝龍斌一行於4日晚間抵達廈門，預計6日出席論壇大會發表講話，並於下午分別會晤汪洋、國台辦主任劉結一。

(中國時報)