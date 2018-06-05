兩岸一家親 陸打「情感牌」

2018年06月05日 04:12 中國時報 陳政錄 ／廈門報導 ／廈門報導

第十屆海峽論壇5日在福建揭開序幕，圍繞青年、基層、文化和經濟交流四大版塊，展開36項49場活動。包括專門增設的文化交流板塊和十年紀念主題，特點活動宮廟、故事匯、婚姻論壇等交流，對台胞打「情感牌」。針對日前台灣民進黨當局對國民黨副主席曾永權赴陸，以及海峽百姓論壇的阻撓，福建省台辦副主任鍾志剛4日直批，「使小動作，自然會受兩岸民意譴責」。

鍾志剛受訪時強調，海峽論壇是兩岸民間交流的一場盛會，具有廣泛、深厚的民意基礎，不應受到任何干擾。因此他抨擊，蔡當局在這個時候「使小動作」，阻撓人員參加，自然會受到兩岸民意的譴責。

他舉兩岸百姓論壇為例，今年剛好在台灣舉辦，主題「兩岸同根、閩台一家」，告訴我們從哪裡來、未來要到哪裡去，屬正常兩岸交流活動，不該受阻礙。

他強調，「一滴水見太陽」，當前到底是哪方在認真、紮實的推進兩岸關係，為人民謀福祉，又是誰違背民意、說一套做一套，兩岸民眾心裡最清楚。

據了解，本屆為海峽論壇首次新增文化交流板塊，內含百姓論壇、弘揚民俗文化、宮廟續緣、媽祖文化交流周等；此外還新增「打破界限」兩岸創意塗鴉大賽、海峽兩岸青年文創產品集市、在閩台青就業創業好故事分享會、「海論十年 精彩無限」兩岸故事匯、海峽兩岸中醫藥發展與合作研討會、中華文化發展論壇等11項活動。

廈門副市長韓景義指出，為協助台青發展，將舉辦人才對接交流，和以就業創業服務指南提供優質環境、舉辦台商二代訓練營、海峽兩岸青年交流競賽；深化融合方面，婚姻論壇將設陸配展區、旅遊購物節展示兩地伴手禮、金融等產業論壇推動兩岸產業互惠合作。

(中國時報)