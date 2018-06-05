台歐投資協定 政院促速談判

「歐盟創新周」4日開幕，經濟部長沈榮津（左起）、歐盟執委會成長總署副總署長Antti Peltomaki、行政院副院長施俊吉、環保署長李應元及外貿協會董事長黃志芳出席，加強台歐盟雙邊實質合作。（顏謙隆攝）

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中國時報
／台北報導
離岸風電開發商「丹麥哥本哈根基礎建設基金」成立「彰化近岸永續發展基金」，回饋彰化在地鄉里。（本報資料照片）

歐洲議會上月通過「共同商業政策」決議案，籲請歐盟執委會盡速開啟台歐雙邊投資協議（BIA）談判，行政院副院長施俊吉昨在2018年歐盟創新周開幕致詞時說，台歐投資越來越密切，期盼盡早啟動雙邊投資協定談判，為台歐企業提供更多保障。

歐盟是台灣第5大貿易夥伴及第1大外資來源，蔡英文總統日前也在「2018歐洲日」晚宴上表表達對台歐簽署雙邊投資協定的支持；若台歐雙邊投資協定能成功簽署，有助於台灣企業投入歐盟市場。

至於外界質疑，台歐未來簽署雙邊投資協定最大障礙可能來自「一中原則」、「92共識」，行政院發言徐國勇坦言，「最大障礙來自中共」，但台灣不會在中共打壓下低頭，會按照既有步驟跟相關國家及國際組織發展。

施俊吉說，近年來，歐商對台投資顯著增加，這2年的投資高達106億美元，將近占歐盟過去對台灣投資總額447億美元的4分之1。尤其台灣現階段積極推動離岸風電，歐洲國家是最重要的合作夥伴，預期未來將有更多歐商來台投資。

歐盟創新周活動是由歐盟執委會成長總署副總署長Antti Peltomaki率領逾100人來台，包括歐盟執委會及橫跨17個產業聚落的多位代表，規模歷來最大。施俊吉、經濟部長沈榮津、環保署長李應元都出席開幕典禮。

施俊吉並提及，台歐雙方均有完善的制度、高素質的人力及高度發展的科技產業，雙方的資訊科技、機械、再生能源、醫療生技產業，在全球均占有關鍵地位，更是彼此合作，推動創新的重要夥伴。

施俊吉也說，台灣與歐盟在推動產業升級及創新經濟方面，有一致目標，也有許多互惠雙贏的合作機會。期盼能深化彼此產業的連結，創造更多合作的商機。

(中國時報)

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