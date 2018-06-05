經長盼敲定架構 再實質討論

2018年06月05日 04:12 中國時報 王莫昀 ／台北報導 ／台北報導

政院指示加快腳步推動台歐盟談判簽署雙邊投資協定（BIA），經濟部長沈榮津表示，目前工作小組正努力溝通中，希望能先將架構敲定，進入實質內容討論。但熟悉經貿談判人士表示，雖歐洲議會日前通過「共同商業政策」決議案，籲請歐盟執委會盡速完成準備工作，啟動雙方談判，惟這可謂萌芽階段，因歐盟採共識決，雙方要在3至5年內完成談判並不容易，只能說有了開端也算好事一樁。

據經濟部資料顯示，自1952年至2017年，歐盟為我全球第一大外資來源，歐盟對台投資共約3931件，累計投資金額達433.5億美元，主要投資產業為電子零組件製造業、金融及保險業、批發及零售業、電腦、電子產品及光學製品製造業、科學及技術服務業。同期間，台灣對歐盟投資件數共811件，累計投資金額達67.6億美元，主要為電子零組件製造業、資訊及通訊傳播業、批發及零售、機械設備製造業等。

去年12月台歐盟經貿對話中成立相關工作小組，進行預備作業，常態性盤點雙方的體制與法規。對台歐盟BIA推動進度，沈榮津表示，尚須透過工作小組努力，期能將BIA架構敲定，然後討論實質內容，目前雙方討論還在原則性的問題上。

經濟部次長王美花說，過去2年歐盟曾提到希望能準備與台灣談BIA，不過雙方要談判前，須做很多準備，比方說，互相了解對方法規、投資環境，另也要做一些談判前評估、公眾諮詢，這些程序還在進行。

但王美花強調「有BIA投資獲保障，將可促進更多相互投資！」她說，歐盟為相對成熟的經濟體，組成的各別國家經濟發展現況略有不同，但簽訂BIA後，在歐盟所有會員國中可一體適用，有助台商進一步深耕相關市場，且歐盟與台灣有許多互補的機會，如5G、醫材都是當前台商有興趣前往發展的產業，特別值得注意的是，歐盟國家著重研發，反觀台灣擁有強有力的製造業，雙方互補性高。

(中國時報)