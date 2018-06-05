業界樂觀其成 該讓就讓

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中國時報
／台北報導

行政院副院長施俊吉喊話，盼盡早啟動雙邊投資協定（BIA）談判，業界雖期待，但也指出以台灣目前政治、競爭力等條件，恐怕需要更多犧牲。全國商業總會祕書長蔡練生認為，台灣常常在面臨要開放市場時就退卻；全國工業總會理事長賴正鎰則擔憂，因政治力因素，在談判間台灣很可能居於弱勢。

對於台歐盟BIA，業界都表示樂觀其成，更希望加快腳步，蔡練生指出，台灣跟各國談雙邊協定的機會並不多，與許多國家也沒有投資保障協議，這對台商走出去、或是引進外資都不利，如果能和歐盟簽訂雙邊協議，對雙方投資、貿易都將產生正面效益。

「和別人做朋友要付出代價的」，蔡練生表示，自從台灣加入世界貿易組織（WTO）後，自由化的腳步幾乎停滯，當時台灣面臨到外來的壓力，必須開放，然而現在情況很類似，「台灣要做好準備」。

與歐洲商會時有互動的賴正鎰指出，歐洲國家不乏大企業來台灣投資，但台灣投資環境條件，包括勞基法修法、民粹風氣、政府效率不彰、外交關係，以及今年傳出缺電、跳電等情況，都讓歐商有所質疑。

賴正鎰表示，台歐盟BIA啟動能讓雙方交易、外貿和投資增加，對經濟上絕對有幫助，但最大問題，就是台灣要提出什麼條件、優惠或減免。台灣現在的政治狀況，以及大陸的影響力，都讓台灣在與各國簽訂協定上處於弱勢，很可能要在利益上讓步不少，他最擔心的，是「談到最後我們會獲得什麼」，不過他也直言，台灣還是要去面對，「有談總比沒談好」。

(中國時報)

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