吳彥霆妻子PO文 我會堅強

2018年06月05日 04:12 中國時報 許家寧 、 李忠一 ／綜合報導 ／綜合報導

一架F-16戰機花蓮起飛後失聯，救難人員前往墜機地點的五分山登山步道搜救，經過6小時搶救，軍方宣布，飛官吳彥霆殉職，圖為撞擊點。（新北義消、基隆消防局提供、法新社）

F-16墜機示意圖

四散的部分殘骸。（新北義消、基隆消防局提供、法新社）

花蓮空軍F-16戰機飛官吳彥霆4日執行漢光演習任務失聯，最後不幸在基隆、新北山區殉職。吳彥霆5年前駕駛F-16戰機也曾因發動機故障墜機，當時他幸運跳傘獲救，後來還與「空軍之花」林芳瑩結婚，羨煞眾人，未料這次再傳意外，同僚雖不斷集氣祈禱，但終究未盼到奇蹟，同樣在花蓮基地服役的妻子早已哭成淚人兒，身後留下3歲幼子讓人不捨。

身後留下3歲幼子

丈夫不幸殉職，在花蓮基地擔任作戰室行政上士的林芳瑩，晚間9點在臉書PO文：「謝謝大家的關心，我目前還沒辦法回應各位的關心，謝謝你們對彥霆的關心，我跟兒子會堅強的。」

林芳瑩發文後，立即有超過150多個親友與網友留言，「加油，我們都在，會陪著妳一起度過難關的！」、「為了孩子，妳要堅強」、「要保重，要加油」、「我們一直都在，陪你一起。」、「好好保重自己！有那麼多好朋友都持續為你加油！」

服役於花蓮空軍五聯隊的吳彥霆，4年前在嘉義機場訓練時，邂逅有「空軍之花」稱號的林芳瑩，兩人從相識、交往到參加空軍集團結婚互訂終生，吳妻後來也努力考試調至花蓮與丈夫一起服役，2人婚後育有一子，生活幸福美滿。

這次沒能盼到奇蹟

軍方指出，吳彥霆於2013年5月16日在嘉義外海進行攔截訓練，因駕駛的F-16發動機故障、失去動力墜機，時任中尉的吳機警跳傘，僅受胸部挫傷，頭部輕微擦傷，幸運逃過一劫，沒想到這次再傳意外。

吳彥霆的臉書曬滿愛妻與兒子「小不點」的照片，叮嚀3歲的幼子「乖乖長大唷」，字裡行間滿是父愛；據悉下午吳彥霆傳出失聯消息，林芳瑩趕到基地，焦急等待時一直祈禱，也不斷啜泣，軍方也聯繫住在宜蘭冬山鄉吳的父母前來花蓮等待消息。

母稱兒子一向最棒

在三星國小擔任代課老師的吳母溫婉華，接到軍方電話後，趕赴花蓮；吳母表示，兒子在台北念書、長大，開飛機是兒子從小的志向，在學校還因視力絕佳，被戲稱是「稀有動物」。而兒子飛行「一向是最棒的」！

吳彥霆的宜蘭鄰居則說，吳家住在冬山鄉約有3、4年，逢年節才能回家，雖然鮮少出現在社區中，但碰到人都會打招呼，很客氣，但吳相當低調，絕口不談工作的事，因此鄰居對於他之前曾發生墜機一事多不知情。

(中國時報)