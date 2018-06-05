就差一點 越過稜線就有生機

2018年06月05日 04:12 中國時報 陳俊雄 、 王揚傑 、 張穎齊 ／綜合報導 ／綜合報導

漢光演習4日登場就傳出空軍花蓮基地少校飛官吳彥霆，駕駛F-16戰機不幸墜毀；陸軍六軍團政戰主任謝明德少將晚間表示，從現場尋獲的少校肩章、燒毀的抗G衣及部分屍塊，證實失事飛官吳彥霆已殉職，失事原因正由空軍飛安調查小組調查鑑定中。

救難人員根據失事現場研判，由於失事現場稜線為周邊最高的山頭，吳彥霆當時試圖拉起機身，無奈仍未能超過稜線高度，才會撞上山壁失事。若是當時能夠拉起機身，應該可以脫困。

昨日下午1時許， 一名登山客在五分山步道行走時，突然上空傳來爆炸巨響，抬頭發現飛機零件四射，於是趕忙報警。暖暖分隊3名隊員第一時間從五分山步道終點進入後，在下午3時22分快跑到現場，沿路只見許多機身小碎片，還有濃濃的汽油味。

新北市消防局災害搶救科科長蕭柏桓表示，推測吳彥霆駕駛的F-16戰機，是先撞擊到五分山區步道2.9公里附近的稜線後，機體往前墜落到山谷中，消防局除在撞擊點周邊以人力進行地毯式搜索外，另在步道旁的山谷架設2條100公尺搜索繩，由特搜人員下切搜索，同時配合空拍機在兩側查看樹葉、樹枝有無異狀，再決定是否下切執行搜索。

蕭柏桓說明，由於撞擊點在步道旁，緊鄰約7、80度下切的山坡，戰機向前滑行等於是往山坡下推進。由於事故現場就是陡坡，並遺留有戰機墜毀後四散的大量油氣，搜救人員必須更加謹慎小心。

不過，五分山區從中午過後開始起霧，墜毀現場能見度不佳，搜救人員仍冒險攀降，下切山谷尋找失蹤飛官吳彥霆下落。原本搜救人員還抱希望飛官能生還，但在下午4時許發現肩章、抗G衣，接著又找到部分屍塊，眾人期待落空。

謝明德說，軍方及新北、基隆警消及瑞芳分局共派出數百名人員前往搜救，但考量到搜救人員安全，決定搜救至昨晚8時截止，今日上午6時再展開全力搜索。

(中國時報)