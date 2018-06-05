出事前未呼救 研判直接撞山

2018年06月05日 04:12 中國時報 呂昭隆 、 周毓翔 、 郭建伸 ／台北報導 ／台北報導

軍方官員表示，吳彥霆駕駛F-16戰機，失事前，只有呼叫塔台說要進雲，而在失聯前，沒有任何其他緊急呼叫或通話，因此來不及跳傘，如果在失事前有緊急呼叫，通常都來得及跳傘，而且獲救的機會很大，初步研判失事原因是撞山所致，不過真正原因，有待軍方專案小組調查。

軍方官員說，F-16戰機墜毀的山區，高度約1100公尺，換言之，戰機的高度至少要飛3400英呎以上，甚至要飛到5000英呎，而且不能再降下來，才是安全高度，如果飛太低，就直接撞山了。

軍方官員說，吳彥霆5年前在嘉義外海跳傘，事前有緊急呼叫，因而獲救，而昨天他在失事前，完全沒有呼叫，研判他應該是完全沒有機會。

軍方官員說，台灣的氣候變化對飛行員相當不利，特別是每天中午以後，氣候經常會轉變，昨天失事的戰機就在中午，每天氣候變換之際。

至於失事戰機飛行的科目與航路，並不是特別設計，以前也有飛過，沒有什麼特別，只是飛這條航路的飛行員每次不同，天候也不一樣。

軍方官員說，飛行是高風險、高危險的職業，吳彥霆以前就摔過機，還跳傘獲救，有些飛行員經歷過這種事後，就有心理障礙，所謂「一朝被蛇咬，10年怕草繩」，但吳彥霆心理素質非常好，非旦未退縮，反而更堅定飛行工作，代表他是把飛行當做職志，當做志業，當做興趣在做，國家失去這麼好的一位飛官，相當令人不捨。

據了解，昨天失事的F-16戰機，是擔任北部地區假想敵的任務，戰機自花蓮出海後，繞過澎佳嶼周邊空域，自基隆空域飛入；軍方官員說，這條路線飛行規畫相當合理，也符合敵情。

飛官吳彥霆墜機殉職，朝野立委咸表遺憾。國民黨立委呂玉玲表示，近1年來，接連發生幻象演訓失聯、經國號戰機落地故障、F16演訓失事，飛官甚至傳有「出任務就是做好犧牲的準備」之念想，現在吳彥霆「任務結束了」，令人悲痛；希望國防部加速下一代戰機的製購計畫，這次發生意外，國防部應在演習後通盤檢視，提供優秀飛官一個好的戰訓環境。

綠委何欣純也說，吳彥霆5年前就曾駕F16墜海並跳傘生還，代表此類型機種已非第一次有問題，國防部有必要檢討F16購入與備品更換，必須系統性檢討維修的SOP，必要時要求美方協助。

國民黨立委馬文君指出，F16戰機在全世界已經有650架墜落，失事率非常高，美國也時常發生，國防部應可參考、改善。

(中國時報)