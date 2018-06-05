新聞透視－加強演訓 軍人更需精良武器

F-16事故史

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中國時報

漢光實兵演練的第一天，就發生參與演訓的F-16戰機失事，造成飛行員吳彥霆不幸殉職，留下3歲幼子，令人遺憾與不捨。然而，當斷則斷，軍方立即決定，除了F-16戰機停飛暫停演訓外，所有接續的演訓科目按計畫進行，畢竟演習等同作戰，只有經過嚴格訓練的軍隊，才擔得起保國衛民的重責。

吳彥霆駕駛的戰機，昨天是扮演紅軍角色，模擬敵機自宜蘭、基隆外海入侵的戰場情景，攻擊目標可能是基隆港或北部軍事要地，這與演訓指標與大陸軍機近年多次繞台的情境相符，而且這條操演航線，空軍以前也飛過，熟料最後卻墜毀山區，令人始料未及，亦見飛行員高風險的職業特性。

昨天飛機一確定失聯，軍方反應迅速，隨即將部分演訓兵力轉換成救援兵力，國防部長與參謀總長分別進駐國防部與空軍的戰情中心，陸軍六軍團指揮官更親自帶隊前往山區搜索，如此的場景，在真實的戰場也極有可能發生，這次意外，不啻是另一項檢驗。

但在此同時，另一項該檢討的是，F-16戰機在全球的失事率確實偏高，這是件不爭的事實，國軍除了應加強演訓，提高軍人的作戰能力，相對地也該為軍人提供更好的武器裝備，如果F-16戰機真的已成為「問題」，就應積極尋求解決方案，跟賣飛機的美方攤牌亦不為過，總之，絕對不能給軍人「出任務就是做好犧牲準備」的想法。

(中國時報)

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