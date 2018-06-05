三立7天內不道歉 陳佩琪提告

2018年06月05日 04:12 中國時報 吳堂靖 ／台北報導 ／台北報導

台北市長柯文哲妻子陳佩琪日前因不滿《三立電視》政論節目「54新觀點」，對於柯財產申報一事討論不實，大動肝火，高調與該節目主持人陳斐娟於臉書PO文互槓，柯文哲事後緩頰無效，陳佩琪4日正式向電視台及陳斐娟開戰，發律師函，限三立7天內公開道歉、陳斐娟捐150萬元給指定慈善團體，否則提告！

5月25日三立「54新觀點」主持人陳斐娟及律師曾勁元在節目中質疑柯財產申報，多出2000萬元來源不明的財產， 事後陳佩琪大動作在三立及柯文哲臉書PO文澄清，痛批名嘴昧著良心，用卑劣手段汙衊柯，更不惜與陳斐娟隔空交火，甚至放話「若得不到回應，將第一次上法院告人！」

痛批名嘴卑劣汙衊柯

隨後，陳斐娟也回嗆「曾主動約訪但未獲回應，誠摯邀請她上節目說清楚、講明白！」卻遭陳佩琪否認，雙方各說各話，煙硝味四起。

柯文哲更曾公開緩頰，人都會有情緒，會再跟太太多討論，陳後續態度似轉趨低調，未料昨天大動作發出律師函，對電視台下通牒。

登報道歉 500萬捐慈善

律師函指出，該節目播出前後都未查證，直到上月陳佩琪在臉書發文抗議後，陳斐娟才以簡訊留言，希望可以上節目說清楚，這種「先潑髒水，再要求當事人上節目自己洗乾淨」及「私設刑堂、進行公審」的作法，令人難以原諒。

陳佩琪也要求三立，7日內在三大報（中國時報、蘋果日報及聯合報）其中一家，於頭版刊登半版道歉啟事，向柯文哲夫婦公開道歉，且三立須捐出200萬、陳斐娟與曾勁元各捐150萬元給指定的慈善團體，若執意選擇無視，將採取法律行動，捍衛名譽。

對於妻子全面開戰，柯文哲昨出席萬安演習被媒體問及此事，笑而不答，未回應。

(中國時報)