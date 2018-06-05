民調領先 丁指柯綠棄保是變數

國民黨台北市長參選人丁守中（左）出席國軍英雄館的「台北市退休警察人員協會慶生會」，拱手向與會人員致意。（中央社）

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中國時報
／台北報導

台北市長選舉形成藍白綠三足鼎立局面，據旺旺中時最新民調，丁守中支持度持續領先，且綠營無論棄保柯文哲或姚文智，支持度仍不及丁。儘管民調居上風，丁守中4日低調說，柯綠間棄保仍是潛在變數；柯文哲稱做好自己就好；落後的姚陣營則強調，三方「實力相當」，不會有棄保問題。

年底選戰根據首都之戰最新民調，丁守中以40.2％支持度領先，柯文哲34.7％緊追在後，姚文智僅12.2％，且就算綠營操作「棄姚保柯」，柯的支持度仍拚不過丁。

面對民調穩定領先，丁守中昨保守說，會一步一腳印整合黨內力量，持續拜訪基層，且綠營棄保效應仍是潛在變數，他會全力以赴，爭取中間選民支持。

柯文哲則維持一貫態度，強調距離選舉還有半年，很多事情在變化，每天做好自己的事情就好。 不過，針對民調顯示「棄丁保柯」情況下，柯可吸到泛藍選票並當選，柯文哲感嘆說，台灣到底能不能突破藍綠包圍？從1994年到現在已24年，台灣政治一直是意識形態兩極對抗，對他而言，提高政府效率才是地方政府重要價值，現在每天只會討論藍的綠的，「這國家會完蛋！」

至於民調墊底的姚文智昨未出面受訪，由競選團隊執行總幹事、北市議員阮昭雄代為發言，他強調，綠營提名後選民已慢慢回流，未來會有更多人支持姚文智，且這份民調當作參考就好。

針對棄保議題不斷發酵，連前總統陳水扁也在「新勇哥物語」明指，柯與姚之間嚴重落後的一方會被棄。但阮昭雄認為，不會有嚴重落後的狀況，「3人實力相當」，且這是民進黨完全執政後，首次在首都自提人選，不可能讓參選人孤立無援，目前看不出棄保端倪。

(中國時報)

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