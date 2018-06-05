韓國瑜發豪語 高雄校園裝冷氣

基督教新店行道會牧師張茂松（右）4日邀韓國瑜（左）參加教會活動，強調是「挺人不挺黨」，他對「國瑜老弟」個人有期待。（林宏聰攝）

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中國時報
／高雄報導

教室裝冷氣引發討論，國民黨高雄市長參選人韓國瑜4日認為高雄也該裝，他說，校園全面裝冷氣需要33億，但若不裝，等於是「台北行、高雄不行」，市民易有相對剝奪感；然而也有人認為後續電費開銷驚人，更不夠環保，必須多考慮。

台北市宣布校園全面裝冷氣，高雄市府卻喊沒錢，向中央喊話，呼籲統一補助各縣市學校裝冷氣；韓國瑜4日拜訪高雄市教育產業工會，簽署教育訴求時以此為例，說他的政見「賺錢、賺錢、再賺錢」真的很實際，市府沒錢，小朋友冷氣都沒得吹。

韓國瑜說，高雄比台北熱，更需要裝冷氣，如果台北學校都能裝、高雄卻因為資源不足而不能跟進，高雄市民難免覺得「相對剝奪感」。

高市議員陳美雅指出，這幾天很多家長受不了，紛紛打電話到她的服務處，說今年南部爆熱，孩子沒冷氣吹已影響學習精神，市府每次都用經費不足為由搪塞，但近幾年市府變更幾所學校地目，例如舊榮華國小就標租獲得78億權利金，應專款用在教育上。

高市議會教育委員會召集人童燕珍則說，高雄在六都裡財政最差，但「再窮也不能窮孩子」，她私人經營的蚵寮非營利幼兒園，每間教室都有冷氣，只有辦公室沒有，大人都熱到滿身汗，何況是孩子；況且市府每次選舉前就亂花錢重新鋪路，為何不省下來裝冷氣？

前高雄市家長教育改革協會理事長任雅君也問：「錢從哪裡來？」她說，如果是政府埋單裝冷氣、付電費，相信所有家長都會贊成，但事實上，政府經費有限，最後可能都轉嫁到家長身上。

任雅君曾要自掏腰包贈送某國小60間教室各裝2台電風扇，結果是校長不敢收，因為後續的電費開銷驚人。她認為，現在又有限電危機，裝冷氣這件事恐怕只是一時話題。

高市教育局則回應，目前沒有編列安裝學校冷氣設備經費及相關維護、汰換經費，所需費用太龐大，並非地方政府一己之力可獨立完成，將建請中央統一制訂政策，補助各縣市學校隔熱降溫。

(中國時報)

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