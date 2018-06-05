小英約見面 呂秀蓮「相見不如不見」

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中國時報
／台北報導

前副總統呂秀蓮宣布要跟民進黨說Bye Bye，蔡英文總統隨即要求見面，呂秀蓮昨天冷回應「相見不如不見」，民進黨早就當她不存在，「我也沒資格說我要退黨，你們早就把我逼出去了，我只能講珍重再見」。至於是否脫黨參選台北市長，她說「不排除任何可能性」。

呂秀蓮日前在馬來西亞發表聲明，強調道不同，不相為謀，「Bye Bye！民進黨！」回台後宣布，民進黨跟她已經沒有關係。蔡英文隨即要求黨秘書長洪耀福去電給呂秀蓮約見面。

呂秀蓮昨天接受媒體專訪表示，從她回國到昨天為止，府與黨共有4次來電，「但我用6個字回答：相見不如不見！」對外界揣測她要退黨，她說，「我從沒用退黨兩字，我心裡想的是脫黨」。

呂秀蓮昨晚也接受民視節目專訪表示，如果民進黨選對會要她不要選台北市長，可以直接跟她說，不要每天放話，不斷講失敗主義，還專打她一個人「有需要這樣封鎖我嗎？」

就連支持她的人馬（朱政騏）要選台北市主委，都因為她被民進黨中央犧牲掉，這是她要退黨的原因「我覺得寒心，你可以對著我來，不要找一個替罪羔羊」「為什麼你們一定要做到這個樣子？」

對此次參選，呂秀蓮民調偏低，她說，當然低，因為民進黨當她不存在，她要拜訪誰幾乎沒地方可去，被黨內如此對待，她語帶哽咽的連問兩次「我是民進黨黨員嗎？」她說「我也沒資格說我要退黨，你們早就把我逼出去了，我只能講珍重再見」。

對於蔡英文要約她見面，呂秀蓮不停的擦拭淚水說，蔡英文上任兩年來有太多的時間可以見了，卻都沒見，「用不著這個時候見了」。

(中國時報)

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