新聞透視－冷氣政治學 讓市民超有感

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中國時報

台北市中小學全面裝冷氣，民進黨在高市執政20年，深知南部氣候，提到冷氣卻推三阻四；反觀韓國瑜初來乍到，一口答應幫學校裝冷氣，儘管被質疑大開支票，但這場「冷氣政治學」對戰，他狠酸「無能的政府找藉口」，確實令市民很有感。

台北市校園要裝冷氣，高雄人只能滿肚子火，高雄市教育產業工會搬出中央氣象局資料，高雄日溫高於攝氏30度共166天，每年4、5、6、9、10月均溫更是全台第一，師生在宛如烤箱的教室裡汗如雨下，老舊電風扇開到最強，轉到幾近解體，吹出的依舊是熱呼呼的風。

高市教育局馬上試算，若國中小全面裝冷氣，含電力改善工程需33億，每年另需電費1.5億，大聲喊窮，並強調冷氣設備「非屬教育部頒訂國中小學設備標準範圍」，且涉節能減碳環保議題，呼籲中央制訂統一政策予以補助。

民進黨在高雄執政20年，歷任市長舉債2000多億建設，說這些都是高雄市民需要的，挨批無視空汙在元宵節大放煙火、蓋條連同黨議員都說會「被罵很久」的輕軌也不怕，如今面對教室要不要花錢裝冷氣，喊窮還理由一大堆。

韓國瑜自稱「賣菜的」，政策評估完全庶民考量，面對冷氣議題，他說高雄天氣比台北熱，台北裝、高雄不裝，民眾會因資源落差而有「相對剝奪感」；弦外之音其實點出高雄深綠支持者目前的尷尬處境，民進黨完全執政了，高雄人還是差天龍國一大截。

「聰明的政府想方法，無能的政府找藉口」，韓國瑜宣布參選時說要把高雄市長當企業總經理來做，以冷氣為例，他認為各校也可發動校友幫忙，協助解決；若當選市長，會積極賺錢投資教育。

「民心思變」、「換人做做看」不是綠營才能喊的口號，高雄商人、果農日前接力貼出「民進黨不倒，經濟不會好」、「農民不會好」，如今又多了一句「民進黨不倒，冷氣裝不了」，若政府再無視庶民需求，恐怕接下來就得開放接龍了。

(中國時報)

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