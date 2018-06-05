新聞透視－2小綠夾擊 黃偉哲腹背受敵

2018年06月05日 04:12 中國時報 洪榮志

下屆台南市長選舉，民進黨提名的黃偉哲原本被看好可以「躺著選」，但因初選內訌效應擴大，外有前台聯立委許忠信分食綠營票源，以及時代力量猛打大創案，面對「2小綠打綠巨人」，加上國民黨對手高思博又見縫插針，黃正陷入內憂外患、腹背受敵的困境中。

選情變化 賴提前站台

今年3月8日民進黨台南市長初選民調結果出爐，黃偉哲以高達41.58％的支持度，大贏主要對手陳亭妃的28.17％獲得提名。按理說，如果民調是正確的，提早起跑的黃偉哲，只要守住這樣的優勢，就可以輕鬆奪下年底市長的寶座。何以如今選得這麼辛苦？

深究其因，不少綠營支持者對黃偉哲贏得的支持度，都有「成色不足」的感覺，特別是深綠支持者。也因此，在許忠信決定參選，加上又獲得前總統陳水扁支持後，不僅深綠人士有了歸依，初選裂痕尚未彌平的綠營反黃人士，也找到宣洩不滿的出口；這兩股勢力的合流，恐將成為黃偉哲邁向市府的最大絆腳石。

對黃偉哲來說，許忠信分食愈多的票源，代表他的危機就愈大；如何能夠守住綠色票源的流失？不僅考驗黃與團隊的智慧，連已經高升行政院長的前台南市長賴清德，也不得不提前站台，企圖替黃穩住陣腳、拉抬聲勢，顯示民進黨高層亦感受到選情的變化。

此外，同屬小綠的時代力量，雖然在台南市並沒有推派代表參選市長，但因近日猛打黃偉哲涉及向工研院施壓的大創案，也讓黃營有落井下石的感受。

內部管理 支持者質疑

誠然，大創案對黃的傷害程度尚待觀察，可是此案卻會讓支持者質疑黃的內部管理能力；尤其，缺乏行政經驗的他，未來進入市府後，管理的人員更多，真的沒問題嗎？

在2小綠的夾擊下，黃偉哲已面臨禍起蕭牆的危機；再加上在旁見縫插針的高思博，企圖集結民進黨初選民調暗中支持黃的藍軍，及趁機策動反黃陣營的綠軍，也難怪這場選舉讓黃不得不從「躺著選」，轉而必須「拚老命選」。

(中國時報)