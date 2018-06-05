王定宇爆「陳亭妃下面的人在弄」

2018年06月05日 04:12 中國時報 郭建伸 ／台北報導 ／台北報導

民進黨立委王定宇昨上廣播節目談2018年底選戰，在廣告「私聊」時，竟然爆綠營在台南沒團結。王定宇先是提到民進黨台南市長參選人黃偉哲近來有爭議，稱黃就是太溫吞，坦言自己的人馬已經進駐幫忙，但話鋒一轉，直指綠委陳亭妃「下面的人真的是在弄」，甚至跑去無黨參選的許忠信或陳子敬的場子。王定宇直言，這種作法，選民看到會懲罰。

王定宇昨接受電台訪問時，主持人周玉蔻先問，依據民調，民進黨在高雄、台南的選情不如預期，甚至可能翻盤，應該如何看待？

王定宇說，民進黨一定要戒慎恐懼，黃偉哲獲得提名，外界都認為他當選機會最大，但他的個性與賴清德、蘇煥智、許添財相比，比較溫吞，所以很容易被人操作；黃偉哲在民進黨這麼久，若質疑他的台灣價值並不道德，而黃過去在立法院都是一個人，他從來不是去整合團隊的人，但他現在得去整合不同團隊的人。

王定宇也說，黃偉哲應該去整合許忠信、挺扁的民眾，去說服他們信任自己，並呈現自己是個「有溫度的市長」；至於被外界質疑的「大創案」，應該拿出破釜沉舟魄力去處理，若沒處理好這些問題，他雖不擔心黃當選，「反而會擔憂他就任市長後如何與議會對話」。

在廣告時間，周玉蔻談及，在台南市長初選後，陳亭妃「是有意見的」，王定宇則馬上接話說，「亭妃那邊是在、是在…，他們下面的人真的是在弄。」

王更直言，她的人不管是站在許忠信或陳子敬那裡，選民都會看到，「看到是會懲罰的」。這段談話在廣播頻道聽不到，但臉書直播時沒有廣告，但也順勢把這段「爆卦」放送出去。

由於許忠信對外說，王定宇的支持者轉而支持他，王定宇昨則批許忠信「沒有誠信」。王定宇談及許忠信過去如何退出台聯、找民進黨祕書長洪耀福開條件等事，直指許是前總統陳水扁的棋子。

針對大創案疑慮，黃偉哲說，立委的爆料都是截取片段、描述故事，這他不知道怎麼回應，但法律應作為最後裁決，他尊重並期待檢調調查讓事情有了解；若最後有定論，希望爆料者能夠還原是非曲直。

對於王定宇的質疑，陳亭妃昨在臉書則回應，「同志，香蕉皮不要亂丟喔！說這些話企圖傷害我的人，才是那個真正破壞黨內團結的人」，並表示對於這些說法相當遺憾。

(中國時報)