高、陳整合 泛藍尚無共識

2018年06月05日 04:12 中國時報 洪榮志 ／台南報導 ／台南報導

獲國民黨提名的高思博以議題為主，天天對民進黨提名人黃偉哲出招。（高思博陣營提供）

下屆台南市長寶座爭奪戰，同屬泛藍陣營的高思博、陳子敬目前選戰策略是兄弟登山、各自努力，獲國民黨提名的高思博以議題為主，天天對民進黨提名人黃偉哲出招，陳子敬則是全市部署競選辦公室，主打深耕基層，兩人就連是否民調，意見都南轅北轍，對如何整合毫無共識。

高思博4日接受電台專訪時，特別鎖定大創案表示，此案對黃偉哲影響最大的是人格問題，黃如果認為大創案是汙衊，覺得自己是清白，應該提出誹謗告訴才對；2009年黃偉哲也曾疑似涉及喬案子被起訴，但最後助理有罪、黃則無罪；黃與助理、主任的問題，好像永遠扯不清。黃偉哲團隊發言人郭國文回嗆，大創案是冷飯熱炒，高思博還不明究裡胡亂發言，請搞清楚再來發言。

而選情評估，高思博認為，目前外界評估國民黨在台南市長選舉只能拿到3成選票，但因黃偉哲最近出了不少事情，雖然司法上還不能定案為有罪，但人格上的瑕疵恐將讓黃失去不少選票，因此4比6才是正常的政治水位；如果能在此一基礎再往上搶到5％至10％選票，就有可能拿回台南執政權。

至於與陳子敬的整合，高思博也指出，目前黨中央會先進行協調，如果協調不成再進行第2次民調。雖然陳對民調有不同意見，但目前並沒有比民調更科學的方式來評估；對他而言，現階段最重要的還是勤跑基層、衝刺知名度，也會盡一切心力團結在野力量。

近日已分別在永康、佳里區成立競選總部的陳子敬，昨日前往西港區參與慶安宮「西港香」科儀活動。他強調，個人與政黨要來比民調，誰可保證不會被操弄？整合不一定要用民調，有很多方式，前提是要坐下來談。很多人警告他，千萬不要民調，乾脆選到底；高有政黨和家族後援，比民調，「我一個人怎選得贏他？」

(中國時報)