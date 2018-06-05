高、陳整合 泛藍尚無共識

前台南市警察局長陳子敬則是全市部署競選辦公室，主打深耕基層。（本報資料照片）

友善列印
中國時報
／台南報導
獲國民黨提名的高思博以議題為主，天天對民進黨提名人黃偉哲出招。（高思博陣營提供）

下屆台南市長寶座爭奪戰，同屬泛藍陣營的高思博、陳子敬目前選戰策略是兄弟登山、各自努力，獲國民黨提名的高思博以議題為主，天天對民進黨提名人黃偉哲出招，陳子敬則是全市部署競選辦公室，主打深耕基層，兩人就連是否民調，意見都南轅北轍，對如何整合毫無共識。

高思博4日接受電台專訪時，特別鎖定大創案表示，此案對黃偉哲影響最大的是人格問題，黃如果認為大創案是汙衊，覺得自己是清白，應該提出誹謗告訴才對；2009年黃偉哲也曾疑似涉及喬案子被起訴，但最後助理有罪、黃則無罪；黃與助理、主任的問題，好像永遠扯不清。黃偉哲團隊發言人郭國文回嗆，大創案是冷飯熱炒，高思博還不明究裡胡亂發言，請搞清楚再來發言。

而選情評估，高思博認為，目前外界評估國民黨在台南市長選舉只能拿到3成選票，但因黃偉哲最近出了不少事情，雖然司法上還不能定案為有罪，但人格上的瑕疵恐將讓黃失去不少選票，因此4比6才是正常的政治水位；如果能在此一基礎再往上搶到5％至10％選票，就有可能拿回台南執政權。

至於與陳子敬的整合，高思博也指出，目前黨中央會先進行協調，如果協調不成再進行第2次民調。雖然陳對民調有不同意見，但目前並沒有比民調更科學的方式來評估；對他而言，現階段最重要的還是勤跑基層、衝刺知名度，也會盡一切心力團結在野力量。

近日已分別在永康、佳里區成立競選總部的陳子敬，昨日前往西港區參與慶安宮「西港香」科儀活動。他強調，個人與政黨要來比民調，誰可保證不會被操弄？整合不一定要用民調，有很多方式，前提是要坐下來談。很多人警告他，千萬不要民調，乾脆選到底；高有政黨和家族後援，比民調，「我一個人怎選得贏他？」

(中國時報)

黃陣營評估 選情難樂觀 國民黨看綠 內部挑戰大

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。