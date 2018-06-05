國民黨看綠 內部挑戰大

2018年06月05日 04:12 中國時報 王正寧 ／台北報導 ／台北報導

台南市長選舉國民黨確定推出前立委高思博，面對「民進黨推一顆西瓜都會贏」的艱困選區，國民黨組發會主委李哲華表示，不論從中央與地方執政成績，以及候選人本身的條件，民進黨都有必須經過嚴格檢視，甚至他們內部都受挑戰，國民黨會努力讓台南鄉親了解政黨輪替的好處。

即使綠營在台南陷入分裂，李哲華坦言，台南是艱困選區，但並不是沒有機會。他指出，民進黨在台南長期執政，因此過去的政績必須接受檢驗，譬如青年就業問題，或整個市區的發展，都是人民關注的，「如果就業機會多，年輕人須要到外縣市工作嗎？」

此外，中央執政民怨沸騰，也將影響到地方選舉，經過兩年民進黨完全執政，選民也感受到有堅強的反對黨，對台灣才是好的。

更重要的是，民進黨的提名人黃偉哲本身的問題，助理操守的問題，從初選就一直被質疑，至今都沒有解釋清楚，甚至越滾越大；而意識形態的問題更是連自己人都不認同，都挑戰他，這使選情出現變化。

至於泛藍整合的部分，他不諱言目前與無黨籍的陳子敬整合工作是停擺。

李哲華說，這就像郎有情、妹無意，「不是我們不願意，人家不嫁你，能怎樣？」可能是現在民調對他不利，所以不想談，那就各自努力，當彼此有不整合都會輸的體認，就有機會談，「反正他和謝龍介（市黨部主委）每天跑攤都會碰到」！

(中國時報)