2大咖加持 台股今強攻新高點

在歐洲股市收紅，美股收盤勁揚的激勵下，台股4日收盤上漲160.42點，為11109.50點，漲幅1.47％，成交金額新台幣1542.96億元。（顏謙隆攝）

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中國時報
王淑以、／台北報導

挾著美國非農就業數據意外增加，及蘋果上周收盤以190.24美元創史上新高等5大利多，台股昨日出現報復性反彈，「萬一」關卡一躍而上，終場帶量大漲160點，指數收在1萬1109點，漲停家數衝上50家，多頭氣勢如虹。

5大利多推上「萬一」

德信證券副總吳文彬認為，台積電、國巨兩大巨頭張忠謀及陳泰銘今日現身股東會，揭櫫對未來展望看法，將有利於台股續攻。再加上蘋果全球開發者大會（WWDC）於台灣時間5日凌晨1時舉行，在利多氛圍烘托下，蘋果股價於周一美股早盤衝破192美元，再創歷史新高。這都將有利於今天直搗1萬1270高點壓力區。

台股昨日大漲的背後有5大利多支撐，包括美國科技類股大漲、美非農就業優於預期、外資回補台股、內資續攻、軋空手及軋空頭等，5大利多環環相扣推升台股步步走高。

多頭猛烈 漲停達50家

三大法人昨日同步買超106.3億元，且代表散戶力量的融資金額也從5月11日以來一路增加，衝上1845.32億元，力挺台股表現，類股百花齊放，上市櫃亮燈漲停個股更高達50家，多頭火力猛烈。

由於上周五科技類股指數Nasdaq接近歷史高檔，加上蘋果大漲的推升，台股盤中幾乎未見明顯賣壓，電、金、傳產指數齊揚；台指期、選擇權空單也積極回補，終場幾乎收在最高，上漲160點，成交量為1575億元。永豐期貨副總廖祿民說，以選擇權未平倉量關卡觀察，1萬1200點為下一個壓力。

融資衝高 外資樂觀

群益期貨副總張林忠表示，十大交易人在上周五淨多單增加速度很快，搭配外資在6月第1個交易日回補73億元，顯示外資對台股偏向樂觀，只要未來3天可以守穩跳空缺口以及5日均線，搭配美國科技股持續走強，1萬1000點將確立由壓力轉為支撐，投資人可迎向下一個階段的多頭格局。

吳文彬強調，台股站穩季線中多格局不變，雖然在上個月30日一度跌破，但隔天隨即站上季線，更確立挑戰高點型態不變。

(中國時報)

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