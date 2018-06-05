台幣揮別3字頭 創近3周新高

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中國時報
／台北報導

台股攻上「萬一」，新台幣順勢揮別3字頭，昨終場升值4.4分，以29.82元對1美元作收，除連續3個交易日走升，匯價更創下近3周新高，一般預料若外資回頭、台股能持續攻堅，上周三跌破3字頭就只會是「一日行情」，有利於匯率續朝29.5元挺進。

新台幣上周一度貶破30元，引爆外匯市場重震，不少人擔心股匯相互牽引之下，新台幣恐被打回3字頭，沒想到只是虛驚一場，除外資回頭，由先前的匯出轉向匯入，出口商也扮演關鍵性的扭轉局面角色，賣力助攻。

匯銀主管分析，台股大漲160點，向前波高點1萬1270點邁進，關鍵是外資最給力，從昨日兩大外匯經紀公司總成交量14.05億美元，再度突破10億美元大關，匯入跡象明確，可以顯示外資回頭是「玩真的」。

推估外資想法，匯銀主管表示，前陣子美元指數相當強勢，不過「強久了總會累」，隨著6月升息腳步逼近，總有些利多出盡味道，加上若今年美國只會升息3次，代表下次升息「大約在冬季」，暫時歇息也很正常。

交易室主管分析，美元是否續強，與國際局勢也會牽動，前些陣子義大利民粹政黨上台，「疑歐派」再度讓歐元飽受解體壓力，但隨義大利的政治紛擾穩定下來，歐元貶到滿足點後反彈，非美貨幣聯袂轉強。

外匯交易員認為，外資近期持續回補台股，在匯市轉趨匯入，台幣這波貶值暫告終止，未來可望慢慢走揚，如近日能挑戰29.8元關卡成功，就有機會進一步瞄準29.5元的重要心理價位挺進。

(中國時報)

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