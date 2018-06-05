股東會後告別 張忠謀今裸退

2018年06月05日 04:12 中國時報 涂志豪 、 呂淑美 ／台北報導 ／台北報導

台積電將在今（5）日召開股東常會，董事長張忠謀在主持完最後一場股東會及董事會後，將正式由台積電光榮退休，張忠謀計畫在今日股東會後舉行感性告別記者會，說明宣布退休到真正退休這段時間的心路歷程。不過，台灣半導體業界希望張忠謀可以退而不休，今後還能有機會或管道向晶圓教父請益。

在張忠謀退休前夕，台積電昨日終於揮別外資連續賣超的陰霾，三大法人合計買超3846張，激勵股價大漲，惟收盤股價仍未收復年線230元價位，法人表示，今日台積電股東會登場，若能獲得外資持續加碼，蓄勢挑戰年線。

台積電去年成立滿30周年，正是而立之年，但張忠謀卻在去年10月初宣布裸退。張忠謀已說明，退休後不續任下屆董事，亦不參與任何經營管理部門工作。

由張忠謀一手創辦的台積電，以及由張忠謀發想及創造出來的晶圓代工商業模式，是業界有名的破壞式創新案例，而且台積電過去10年來在技術推進上突飛猛進，不僅大幅縮小與英特爾間的技術差距，也帶來許多技術上的創新，包括應用在蘋果A11應用處理器的整合扇出型（InFO）封裝就是很好的例子。

業界人士多數認為，若是沒有台積電，智慧型手機及人工智慧運算，可能不會那麼早出現，也因此，業界希望張忠謀可以退而不休，讓其他半導體業界眾多後輩們，還有機會或管道可以向他請益。

張忠謀先前說過，退休的決定是逐漸形成的，但在思考的過程中，也同時在想包括台積電以後的制度，因為決定他退休後的台積電制度，將是他對台積電非常重要、也是最後的貢獻，也就是股東會之後的雙首長平行領導制度。

張忠謀今日退休後，台積電將進入雙首長制的平行領導時代，現任共同執行長劉德音將接任董事長，另一共同執行長魏哲家擔任總裁。台積電交棒給劉、魏兩人之後，能否在守成之餘仍能開創新局，全球半導體業都在觀注。

市場普遍看好「後張忠謀時代」台積電股價表現，統一投顧董事長黎方國表示，今日張忠謀在股東會的談話內容，將成「後張忠謀時代」台積電股價多空走勢重要指標，目前來看，台積電第2季營運仍屬較弱。

(中國時報)