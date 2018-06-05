轉職南山結緣 張漢銳開啟公益人生

2018年06月05日 04:12 中國時報 洪凱音 ／台北報導 ／台北報導

因從事保險工作機緣，開啟「跨國界」的公益人生，南山人壽新店新發通訊處總監張漢銳是最佳代表；從馬來西亞輾轉到台灣求學的張漢銳，33歲時受到保險意義與功能的感召，毅然決然從零開始，1998年赴中國大陸演講，因緣際會開啟他遠赴青海省、於海拔4000公尺的巴顏喀喇山旁創辦「普利慈育」學校，累計近20年來的公益捐款達數千萬元。

張漢銳原是外商公司高階主管，轉職投入保險事業，在南山服務超過30年，他說：「我是被南山人壽的業務制度與教育訓練吸引而加入的」。

張漢銳表示，南山人壽業務制度採用承攬制，從來沒有改變過，業務員只要肯努力打拚，收入是沒有上限，有些人甚至可賺入上百萬元的月報酬，是具高挑戰性、高吸引力的事業，他也是因為受惠於南山的制度，才有能力去做辦學校、做公益。

此外，承攬制的工作時間非常彈性，與一般朝九晚五上班族相比，好處是不用被綁在公司，所以張漢銳在南山人壽工作，不但可以服務別人、成就自己，還能兼顧他的公益事業與家庭。

1998年張漢銳因擁有多張金融證照，應邀赴大陸演講，一去就是12天，不用向南山公司報告、也不用請假。

一路上，他看到貧童衣衫襤褸、乞討求生，並受到上師鼓勵及支持，開啟遠赴青海省、在海拔4000公尺的巴顏喀喇山旁創辦「普利慈育」學校的心念，他靠著努力不懈、創造業績、賺取豐厚的收入，才有辦法完成心願、幫助別人，迄今累計公益捐款達數千萬元；現在張漢銳每年都會花1、2周的時間，前往探望學校師生。

張漢銳發揮大愛、關注弱勢孩童的教育，是從小受父親的感召；他提到，父親從小教導他「手心向下、耕種福田」，習慣台灣生活的幸福與富足的人，很難想像偏遠山區民眾連基本就學、就醫都很奢侈。

除了興辦普利慈育學校外，張漢銳也贊助藏族自治州小學養成教育及興建老人活動中心；新店烏來山區的醫療救助、社區照顧，也看得到張漢銳回饋鄉里的身影。

張漢銳也呼籲年輕人加入南山團隊一起打拚，因為公司會提供紮實、系統性的教育訓練，且商品線完整多元，工作權益都涵蓋在承攬制度裡，只要認真做、願望一定會達成。

(中國時報)