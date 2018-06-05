經長：跳電不等於缺電

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中國時報
／台北報導

全台跳電事件頻傳，遭外界罵翻，經濟部長沈榮津昨日強調，「跳電」不等於「缺電」，已要求台電蒐集全台近3年、約4.8萬次跳電紀錄，提出故障原因大數據分析，該汰換就汰換，把問題找出來分層負責，該負責就負責。他並強調，依數據分析提出的「配電系統強韌計畫」，不會影響電價。

今年平均氣溫高於往年，5月份更飆破百年高溫紀錄，就在用電需求殷切間，卻頻傳跳電事故，面對外界揮之不去的供電吃緊疑慮，沈榮津昨再次信心喊話說，缺電是擔心電力是否短缺，但本周備轉率仍有4％到5％，相當於還有1台大的核能機組加上1台火力機組的餘裕，目前來說在供電上是足夠的。

台電日前提出5年、457億元「配電系統強韌計畫」尋求改善，但遭經濟部退回，沈榮津認為台電依使用年限提出的計畫不夠細緻，要求依年限、地區、產品型號、故障原因進一步分析，設定KPI，在1個月內重新提出短、中、長期改善方案。

沈榮津表示，全台過去數年，平均每年跳電件數約1.8萬次，為此要求台電以大數據，就過去3年來4.8萬次跳電紀錄進行分析，檢視是電纜、電纜接頭、變壓器等出問題，或是開關老舊，如上周信義區跳電就是開關設備的問題。

官員透露，台電過去就已掌握初步數據，近日正密集開會進一步整理，研究設定參數內容，跑出合理、可用的大數據，擬訂短中長期改善方案。不過，由於相關設備多已超過保固期，無法要求檢修，另有一大問題是，囿於《採購法》未來是否能將出包較多的設備廠商排除在招標之外，還須與相關單位研究。

(中國時報)

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