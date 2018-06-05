聘任管中閔 台大逆風提訴願

台大不滿教育部否決校長當選人管中閔的人事案，因此提出訴願。圖為「台大自主聯盟」5月4日發起新五四運動。（本報資料照片）

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中國時報
／台北報導

「逆風而行」也要維護大學自主！台灣大學4日提出訴願要求教育部聘任管中閔。教育部則表示，台大校長人事案，教育部和台大互有立場，而「法律是最後一道防線」，不論是行政院訴願委員會或行政法院的裁決，教育部都會尊重。

各有立場 就等裁決

台大今年1月5日選出新任校長管中閔，歷經一次遴選委員會重開會議及兩次臨時校務會議，都確定管中閔當選，但教育部卻拒絕發出聘書，至今已經5個月。

台大4日終於提出訴願，聲明稿並附上教育部5月4日來文、台大5月22日依臨時校務會議決議回文、教育部5月24日再度回文等3附件。

台大表示，4個多月以來歷經諸多波折，校方雖多次與教育部公文往返說明，教育部仍於5月4日來文要求台大「應迅即重啟遴選程序」。台大5月12日召開臨時校務會議，會中決議「教育部應依大學法等規定，處理台大校長遴選結果，盡速發聘」，並於5月22日回文提出教育部應依法聘任管中閔的法理依據，但教育部5月24日再度回文要求重啟遴選程序。

聘管合法 台大堅信

台大聲明指出，堅持大學自主立場不變，此次校長遴選的合法性，遴委會已於1月31日會議確認管中閔當選資格「並無疑義」，臨時校務會議也明確表達教育部應依法盡速發聘。台大對教育部未能依《大學法》規定聘任新校長再度表達遺憾與強烈異議，同時遵行臨時校務會議決議，委請律師提出訴願，以釐清法律爭議，並捍衛台大校長遴選的自主性。

台大聲明強調，儘管逆風而行，荊棘載途，台大必須透過行政救濟來釐清爭議與大學自主的範疇；台大將盡全力以司法程序促使教育部依法聘任新校長，台大也將持續堅守大學自主信念，維護台灣高等教育發展空間。

判決結果 教部尊重

台大不滿教育部否決台大校長當選人管中閔的人事案，因此提出訴願，行政院訴願委員會審議後將做出裁決。台大若不接受裁決，則可能再提行政訴訟，由行政法院判決管中閔是否出任台大校長。

教育部代理部長姚立德表示，不管行政院訴願委員會對管案的裁決如何，教育部都會尊重。如果之後台大還提行政訴訟，那就由行政法院來決定管案如何處理。教育部不會對結果有意見，也希望台大尊重判決，才能理性處理，讓台灣高教往前走。

(中國時報)

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