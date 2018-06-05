極限廚師賽 小廚神嫩鴨胸奪銀

2018年06月05日 04:12 中國時報 林志成 ／台北報導 ／台北報導

「2018泰國極限廚師挑戰賽（TUCC）」是亞洲重要廚藝賽事之一，每年吸引各國優秀廚師競技，台北城市科技大學餐管系二年級學生蔡子敬今年端出「香煎鴨胸燉鴨腿佐橙汁醬與紅酒醬汁」（左上圖，台北城市科大提供），以外脆裡嫩的鴨胸肉，成功挑戰評審味蕾而奪下銀牌。

「2018泰國極限廚師挑戰賽」於6月2日成績揭曉，共有來自美、加、泰、台、韓、越、菲、馬來西亞、柬埔寨、蒙古等國，吸引了700位選手參賽。

蔡子敬去年參加「泰國極限廚師挑戰賽」，他端出「煎鴨胸與鴨腿馬鈴薯球佐紅酒醬汁和柳橙醬汁」，因為火候控制不夠好，導致肉質口感不佳敗北。

他覺得在哪裡跌倒，就要在哪裡爬起，因此過去1年參與廚藝競賽，都刻意選鴨肉為主，就是要砥礪圖強，苦練刀工、火候與醬汁的調配，今年再度參賽，在比賽前夕都拚命練習，只為了熟悉大賽的食材，把烹調的手感銘記在心。

蔡子敬今年仍以鴨胸肉、鴨腿為主，訣竅在於用手壓肉，以肉硬度判別是否已過熟，鴨腿去骨切成小塊醃漬再以帕馬森起司醬，燉煮燴肉軟，配以酸甜的橙汁醬、紅酒醬汁，融合了外脆裡嫩的鴨胸，吃在嘴裡形成豐富的層次感，終於擄獲評審的味蕾，獲得銀牌肯定。

蔡子敬感謝餐管系教授吳東寶耐心指導，帶領他參加各種不同的餐飲競賽，他認為，參加國際競賽可以見識各國廚藝的創作理念，讓他看見全世界，自己也會變得更有學習目標。

吳東寶說，這次參加比賽，城市科大的選手們光是器具就帶了8箱行李，雖然行李都超重，卻可經由國際廚藝比賽，從多面向學習。他發現學生參與比賽後都更勇於挑戰、具有自信。

(中國時報)