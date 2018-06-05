中市高國中小學教室 全面裝冷氣

2018年06月05日 04:12 中國時報 盧金足 ／台中報導 ／台中報導

校園安裝冷氣，成為政治顯學！繼台北市宣布國中小全面加裝冷氣機後，新北市議會民進黨團4日也要求市長朱立倫表態，國民黨高雄市長參選人韓國瑜更開出當選後全面安裝冷氣的支票，台中市長林佳龍昨則宣布，全市高國中小教室裝設冷氣政策，總經費約26億元，並盼中央在政策上統一為之，弭平學生受教品質的城鄉落差。

新北市議會民進黨團總召李坤城昨天針對校園是否安裝冷氣，質詢市長朱立倫要求表態。教育局表示，全市1萬1000間教室裝冷氣需要20億元，每年維護費用5500萬元，正在審慎評估中；無獨有偶，韓國瑜昨也強調台北裝、高雄不裝，民眾會因資源落差而有「相對剝奪感」，林佳龍則直接宣布比照台北市安裝冷氣。

酷暑難耐，高國中小校舍是否要裝設冷氣引發熱議，市府兩年前為高海拔的平等國小、梨山國中裝設暖氣，今年也補助甫改隸市立的台中啟聰與啟明兩所特教學校裝設冷氣。

林佳龍表示，台中市現高中至小學教室裝設冷氣比例約15％，高中已近100％，全市尚未裝設冷氣教室間數初估約1萬1000間；台中市已裝設空調的學校，設備及電費財源，多為各校校方及家長會自籌，為提高受教品質，市府將陸續於全市公立幼兒園、國小、國高中裝設冷氣空調設備，改善校舍夏季悶熱的情形。

教育局經評估教室座向、東西曬、空間噸數、安裝位置、管線長度、儲值機器等因素，電力系統改善依各校需求初估約16億元，裝冷氣費用近10億元，包括施工時程等將依各校環境不同，與使用需求等規畫，逐年改善。

「冷氣設備、裝設及用電等費用，財源會進一步爭取及籌措，」林佳龍期盼中央在政策上統一為之，並修訂《國民中小學設備基準》，縮短受教權及學生求學品質的城鄉差距，提供學生良好學習環境。

(中國時報)