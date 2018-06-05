WiC創新發明賽 我摘世界第二

2018年06月05日 04:12 中國時報 林志成 ／台北報導 ／台北報導

「2018年韓國WiC世界創新發明大賽」昨傳回捷報，我國拿下15金、8銀、2銅、4面大會特別獎，總成績排名第二，僅次於地主國韓國；其中，宏國德霖科大發明可以摺疊的餐盤，摺起來後可以放入口袋，環保創意獲大會特別獎。

中華創新發明學會理事長吳智堯表示，今年韓國WiC世界創新發明大賽參賽作品比去年大幅成長，共有來自美國、印度、西班牙、加拿大等16國的483件作品參加，台灣有29件，最後獲得15金8銀2銅，以及4面大會特別獎的好成績。

宏國德霖科技大學餐旅管理系教師鍾碧姮和劉緯武指導學生設計的「戶外收納摺疊盤」，一舉獲得金牌及特別獎。他們以環境保護為概念，設計出可折疊的餐盤，外出用餐，不僅可放入口袋，也能應用於戶外露營、野餐。

鍾碧姮表示，未來如能在夜市、小吃店鼓勵消費者自備環保盤，將大大減低一次性餐具之使用。該項作品順利取得台灣專利認證，不久將技術轉移進入量產商品階段。

致理科技大學創新設計學院教師高楊達、王俊評和學生秦郁茹一起設計「商場產品資訊自動推播系統」，也拿下一金、一特別獎。

高楊達表示，他們觀察到消費者對有興趣的商品，在線上會透過點擊，在線下則有觸摸、拿取等表現行為，因而設計出只需10分鐘，即可輕鬆建置完成各單一產品影像商情分析的技術，有利於會展推廣展示。

大葉大學教師鄧志堅指導學生林騰萱、鄭進祥研發「漂浮水泥磚作的植栽」，使用輕量化漂浮水泥磚，密度約0.4g/cm3。由於低密度在製作時可以實心製作，再用機器加工鑽孔，方便植栽、搬運，簡約外觀也獲得日本設計師及營建業的關注，獲得一金、一特別獎。

此外，獲得金牌的還有樹德科技大學的「多段式嬰兒床裝置」，讓嬰兒床同時還可當成桌子和椅子；以及農業委員會林業試驗所的「多功能節能保健防蚊箱」，則兼具防蚊和增進呼吸道療癒的多種功能。

(中國時報)