救蕉價 農委會加碼買3000公噸

2018年06月05日 04:12 中國時報 鄭郁蓁 ／台北報導 ／台北報導

今年天氣暖熱雨水少，造成香蕉、鳳梨、西瓜、木瓜、荔枝盛產，導致價格低迷。其中香蕉產地價每公斤青蕉不到10元，創下5年來價格最慘紀錄。農委會昨天宣布將以較好的價格收購「格外品」（指市場規格之外的農產品），且從2000公噸加碼到5000公噸並加強外銷，目標可望在本周六前讓香蕉止跌回升，價格能達到15元。

以較好價收購「格外品」

夏季香蕉盛產，因缺乏水分乏人問津，導致價格慘跌。農委會副主委陳吉仲昨表示，農委會上周雖宣布提供7000多公噸產銷調節方案，但昨天台北果菜市場的香蕉批發價格，品質最好的香蕉上貨每公斤平均批發價17元、中價12元、下價7元，他坦言：「力道顯然不夠」。

陳吉仲表示，為紓緩產地供貨壓力，避免「格外品」進入市場擾亂價格，上個月底已經啟動香蕉「格外品」去化，以優於市場行情向農民收購2000公噸「格外品」，若氣候持續酷熱，不排除增至5000公噸。

超市擴大行銷 輔導外銷

同時農委會也將擴大辦理促銷從500公噸增到1000公噸，並請超市量販店擴大行銷與輔導外銷，總計調節目標為1萬1000公噸，希望在本周六前，上品的香蕉價格能夠達到15元，甚至能回到20元以上。

陳吉仲表示，農委會要解決長期產銷失調問題，首先還要有完整的產銷資訊平台，第一時間給予農民完整資訊；而且即使生產量出來，解決力道有時也比不上市場力量。因此希望今年能做收入保險，配合政策登記、種苗被管控，做到生產管理安全，也能保障農民收益；除了香蕉，洋蔥、蒜頭也都會這樣做。

(中國時報)