彰縣地方治理論壇 8日開講

2018年06月05日 04:12 中國時報 吳敏菁 ／彰化報導 ／彰化報導

全球化浪潮，地方政府具更大彈性和因應能力扮演關鍵角色，彰化縣議會辦理地方治理論壇，不斷創新思維，激盪新火花，今年要持續舉辦8場，第1、2場8日在彰化縣文化局演藝廳登場；以探討資源平權和翻轉教育為主軸，邀集國內外專家共同獻策，擘畫新彰化。

彰化縣地方治理論壇邁入第3屆，激盪新思維，並擴大交流面向，引起好評！議長謝典霖表示，論壇主要目的從民意出發，有別行政單位侷限行政觀點，施政若能更貼近民意是一大福音。

謝典霖說，論壇和彰化師範大學合作，廣邀彰化縣政府一級主管參加，傳遞更便民想法，讓行政主管機關知道。議會也是民主的搖籃，很多立委、行政首長都是從議會出發，搭起深度交流平台，也讓更多民眾、主管，了解議員所想、所講能不能執行，合不合理。

此外，論壇還搭起兩岸交流，已和大陸重慶簽署就業實習、國高中桌球培訓營，報名熱烈都已經額滿。

彰化師範大學主任祕書林哲鵬說，論壇辦得成功，促進民意影響力，更督促行政得到修正，和更進步的機會。

謝典霖表示，論壇首場邀請豐安聯合診所院長蔡明忠專題演講「從醫療端來看未來的長照」，上午場主題「資源平權、城鄉零差距」，探討彰化縣社會資源整合與有效利用；下午場「翻轉教育、提升競爭力」思考如何以新思惟，強化下一代教育。

議會4日先為論壇熱身，按下開跑啟動鈕！在議長謝典霖領軍下帶領議員等全力傾聽鄉親的聲音，縣府各局處主管也參與，深入調和民意、解決問題。

(中國時報)