台灣企銀 讓花蓮石材業重生

2018年06月05日 04:12 中國時報 郭隆富／台北報導

台灣企銀關懷0206花蓮大地震，協助促銷當地石材，挹助復建事宜，邀請與石材相關產業頗具規模企業主，組成石材採購團，包括興富發建設、潤隆建設、中華工程、祝旺營造、台灣土地開發、齊裕營造、達欣工程、樂揚建設、弘程建設、雙喜營造、永泰建設、日觀建設、富旺國際等企業一行40餘人，並由該行董事長黃博怡親自帶隊，6月4日前往花蓮實地參訪，媒介採購，共襄義舉，主動關懷受災企業。

率採購團參訪業者

該行除了籌組石材採購團之外，並且在2018年5月頒訂協助去化花蓮受損石材之融資優惠措施，以鼓勵全省石材相關下游業者，向花蓮石材業者採購石材，去化產能，全力協助復原地方石材產業；依據中小企業信用保證基金「災害復舊（0206花蓮）信用保證融資統計」，截至5月31日止，台灣企銀承作件數（占總承作件數34.55％）以及融資金額（占總承作金額29.45％），均領先各金融機構，彰顯該行重視這塊土地的需要，傾聽企業的聲音。

同日也是由台灣企銀贊助第2家社區老人關懷據點─花蓮縣花蓮市民生社區發展協會「銀髮樂齡學堂」，在黃博怡董事長、花蓮縣市政府官員、縣議員、相關單位代表及社區長者們見證下熱鬧揭牌，

日前鑑於該協會據點於花蓮地震毀損，搬遷至民生社區，活動據點需重新修繕，台灣企銀贊助相關經費，並共同成立「銀髮樂齡學堂」，該協會其服務範圍多達花蓮縣市21個村里，主要提供服務項目包括：健康促進活動、供餐服務、臨時托顧及預防延緩失能等服務，讓當地老人均能獲得在地且妥適的照顧，以期能達到「在地老化」的效果。

贊助成立樂齡學堂

讓偏鄉地區銀髮族群也能享有優質活動空間及完善共餐等服務，希望透過本次的銀髮樂齡學堂的成立，期達拋磚引玉，激起社會迴響。

黃博怡董事長表示：台灣企銀是扶持中小企業成長的專業銀行，也鑑於台灣已邁入老年化社會，以扶助銀髮族照顧關懷活動為本行落實企業社會責任的核心項目，同時為讓此服務能永續提供，將發行結合信用卡及一卡通功能之「銀色之愛信用卡」，並提撥交易金額0.3％為公益基金，專款專用作為其他社區「銀髮樂齡學堂」相關贊助經費，多一分愛與溫暖的力量，並與各界攜手共創美好社會。

(中國時報)