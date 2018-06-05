台灣人壽 勇奪最佳壽險品牌

2018年06月05日 04:12 中國時報 楊閔惠／台北報導

中國信託金融控股公司旗下子公司台灣人壽保險股份有限公司（簡稱「台灣人壽」）再獲國際公正單位肯定！一舉拿下由英國專業媒體《全球品牌雜誌Global Brands Magazine》舉辦「全球品牌獎」（Global Brands Awards）中的「2018台灣最佳壽險品牌」（Best Life Insurance Brands, Taiwan 2018）及2018「亞洲企業社會責任獎」之國際獎項肯定，台灣人壽由莊中慶總經理出席於馬尼拉舉辦的「亞洲企業社會責任獎」頒獎典禮，代表領取「健康衛生推廣獎」（Health Promotion）獎項，亦是台灣首家連續2年獲得「健康衛生推廣獎」的保險業者。

早自2012年起即結合集團力量，與《財團法人肝病防治學術基金會》攜手，持續多年支持偏鄉居民免費進行肝炎及肝癌篩檢，並於去（2017）年底，針對B型肝炎帶原患者推出全球首張B肝弱體保單「台灣人壽高肝人生終身保險（弱體型）」，為建構疾病防護安全產生貢獻。

台灣人壽今（2018）年3月甫獲2018全球百大最有價值保險品牌第49名佳績，連續榮獲國際獎評實力大增，並且營運績效屢創新高，2018年第一季總保費達681.05億元；初年度保費為360.83億元，雙雙蟬聯業界排名前4名，並強化數位金融服務，網路投保業績於今（2018）年前4月也創下新台幣4,200萬元，占居壽險業排名第2。

台灣人壽在今（2018）年6月與弘道老人福利基金會（簡稱「弘道」）合作共同推出「長照資源整合課程」，由高階主管率隊，針對台灣人壽全省業務員開設長照課程，讓所有的展業同仁都能作為串接長照資源的尖兵，服務客戶的同時，也能將長照資源整合資訊，傳遞給需要的人。

此外，5月份台灣人壽推出的「獨老就醫路迢迢」公益微電影也持續在網路上引起迴響，台灣人壽也希望，不只企業投入，如果有更多人能夠共同關心，才能建立友善高齡的社會。

(中國時報)