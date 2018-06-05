促轉會轉型正義 只為去中化

2018年06月05日 04:12 中國時報 呂佳蓉／台北報導

針對促進轉型正義委員會（促轉會）成立後，中正紀念堂的轉型正義擬成優先處理對象，中國文化大學政治學系特約講座教授陳一新指出，轉型正義一定要還原歷史，用正確的眼光來評價功過，而非只是一個政黨的轉型正義，只為「去蔣化」、「去中化」。

兩岸緊張 美國不樂見

美國在台協會（AIT）主席莫健去年訪台時，曾經擔心轉型正義的議題會淪為「去中化」，希望政府能小心處理，並多與社會進行理性、和平的討論。對於美方的說辭，陳一新分析，美國考量整體局勢周慮，「去中化」會讓兩岸關係陷於不利，造成不必要的緊張，並觸動到大陸敏感神經，這也是美國不樂見的。

針對促轉會研擬的轉型正義，陳一新指出，一刀切本身即有可議之處，綜觀前總統蔣中正的歷史，有功勞也有些過錯；陳一新直言，「蔣中正的功勞是有不可抹滅之處」，他的抗日北伐功績不應該不去正視，而對於陸方而言，蔣中正也屬民族主義的政治人物。即使在政府遷台後，蔣中正在確保台灣安全、建設台灣與聯合國安理會席次保衛戰方面，也功不可沒。

對於轉型正義若實行不好，恐會讓社會陷入紛爭，陳一新憂心，若執政黨想藉轉型正義行「去蔣化」、「去中化」之實，掀起讓台灣撕裂已久的統獨議題，並以此提升年底選情，那麼台灣的轉型正義則非常可惜，勿因地方選舉情勢，讓此議題成為統獨大戰。

開放社會 須多方討論

自民進黨政府上台以來，先是廢除前總統馬英九時代的課綱微調，並接續刪減中國史與刪減文言文比例，種種作為讓外界質疑其實行「去中化」行為。

而有關中正紀念堂將如何轉型，促轉會4日發聲明指出，促轉會會負起「中正紀念堂轉型」的重大責任，也會將「中正紀念堂轉型」的規畫方向視為促轉會的重大任務之一，而具體的處理原則與做法，必須經過開放社會的多方討論。

(中國時報)