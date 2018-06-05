老蔣銅像拆了 遊客還會來嗎

2018年06月05日 04:12 中國時報 李鋅銅 ／台北報導 ／台北報導

「中正紀念堂沒有了蔣中正，以後叫什麼？」「大陸許多景點都在重建文化大革命前的歷史元素，反觀台灣正努力的走回頭路。」兩岸旅行業者聽說中正紀念堂的蔣中正銅像未來可能被拆，直呼太離譜。認為對於陸客來台影響不大，但會「傷害感情」。

行政院促進轉型正義委員會成立後，台北市中正紀念堂可能列為第一個被「開刀」的對象，蔣中正銅像甚至可能被拆除。台北市林姓業者表示，全世界每個國家都將歷史景點列為重要的觀光點，台灣若拆除蔣中正銅像實在讓人匪夷所思。何況這裡還是台灣旅遊的「超級景點」。

依據台北市政府統計，從2008年到2017年，中正紀念堂和國父紀念館一直是遊客人數最多的前二名。林姓業者表示，2015年有418萬陸客來台，是歷史新高，當年中正紀念堂有709萬遊客，也是2008年至今的最高，可見陸客是「很瘋老蔣的」。

交通部2016年觀光局來台旅客市場調查，來台旅客最主要的遊覽景點，每100名旅客有84人會逛夜市，有56人會到台北101，41人會到故宮，38人會到中正紀念堂。

中正紀念堂排名全台第四，還贏過九份、西門町、日月潭和墾丁。可見中正紀念堂的遊客雖以陸客占大宗，但也是其他各國旅客來台的重要景點，一旦蔣中正不在了，歷史原味就會消失。

大陸一位旅行團業者表示，「一開始，中正紀念堂和慈湖是不可以去的，但很多人來了台灣，你說不去看看老蔣，這說得過去嗎？」

曾在旅遊業服務的上海張先生表示，蔣中正是陸客來台最想看的景點之一，若沒有銅像就沒有一遊的必要性了，等於「自廢武功，商業價值歸零」。

(中國時報)