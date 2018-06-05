陸學者批 閹割歷史 不利兩岸統一

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中國時報
／北京報導

促轉會以「轉型正義」之名，準備對中正紀念堂的蔣介石銅像開鍘。大陸涉台學者朱松嶺認為，這是民進黨「去中國化」的最新一步，表面上是劍指國民黨，實際上則是閹割歷史，企圖切斷兩岸連結，培養台灣下一代的台獨史觀，不利未來兩岸統一。

北京聯合大學兩岸研究所所長朱松嶺表示，蔣介石是國民黨內一個重要的政治符號，他是大陸統一的描述者和政策制定者，民進黨藉由處理體積最大的蔣介石銅像，以達到徹底瓦解國民黨人心、軍心，確保民進黨能永續執政。

朱松嶺表示，台灣稱「轉型正義」，英文原文為transitional justice，聯合國把中文翻譯成「過渡司法」。台灣學者吳乃德將其譯為「轉型正義」，被蔡英文政府採用，附加特別的政治理想，明顯曲解了原意。

朱松嶺說，民進黨政府執行「轉型正義」，暗喻以前的國民黨政府「不正義」。實際上，民進黨欲藉此塑造民進黨的價值體系、建構台獨論述，這才是「轉型正義」真正的盤算。「處理蔣介石銅像只是手段，民進黨欲藉由去蔣化、去威權化，進而達到『去中國化』的目的。」

蔣介石一生功過參半，應予客觀評價，但民進黨企圖割裂兩岸歷史，只提1949年蔣介石遷台之後的負面紀錄，不顧早年他在大陸領導抗日戰爭的作為，未免有失公允。

面對民進黨切香腸式的「去中國化」手段步步進逼，朱松嶺說，大陸擔憂台灣年輕一代若全盤接受民進黨的台獨史觀，不利兩岸統一。

(中國時報)

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