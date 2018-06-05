陸專科開大門 學測底標可入學

2018年06月05日 04:12 中國時報 簡立欣 、 李侑珊 ／台北報導 ／台北報導

大陸大學今年加大力度搶台生，日前本報也獨家報導過不只北上廣，連東北或湖南、河南這類區位不優省市的頂尖陸校都吸引到眾多台生。近日就連大陸專科（3年制，畢業後沒有學士學位）都積極招收台生，門檻更低，只要學測底標以上（前88％）就可免試入學，底標以下也只要面試就好，等於沒有門檻。

大陸大專校院約有2500多所，又分「本科」和「專科」兩類，後者校數略多於前者；其中本科是4年制，畢業可以拿到學士學位，專科是3年制，畢業沒有學士學位。

去年大陸將免試招收台生的門檻降至學測均標，雖然標準仍交由各校自訂，但採用均標的學校不乏985、211工程頂尖陸校。一般來說，985工程陸校約招收大陸成績前5％學生，211工程約招收前10％，但台灣學測均標是成績前50％，無疑是降級錄取。

值得一提的是，近年大陸專科也積極招收台灣學生。上海立達職業技術學院表示，自2014年起，經大陸教育部及上海市教委批准，已開始招收台生；2015年收到1人，2016年2人，2017年收到5人。該校並宣布今年學測底標以上免試入學，底標以下需面試，等於沒有下限；且均標以上學費減免50％，後標減免30％。

上海工商職業技術學院日前貼出的港澳台學生招生簡章，對台生也只要求高中畢業，持有台胞證，且「品行端正，身體健康」即可；雖須繳交學測成績，但未訂出門檻。

還有如浙江義烏工商職業技術學院，除以學測免試招收台學外，也承認技職體系的統測成績；學測或統測成績達到後標都可免試入讀，如果不到後標就須參加學校面試。

(中國時報)