金籲追加川金會 好好談無核

北韓特使金英哲（左）將金正恩親筆信交給美國總統川普（右）。金正恩據稱提議朝美領袖應常見面，增進互信。（摘自白宮網站）

友善列印
中國時報
／綜合報導

南韓《朝鮮日報》4日報導稱，北韓領導人金正恩在傳達給美國總統川普的親筆信和口信中，表示「希望首腦會談不要僅止於一次，能夠多進行幾次。」川普事實上已接受了金正恩的提議，但卻也可能顯示，川普不再堅持北韓無核化一步到位，而是準備拿宣告結束韓戰，當作新加坡「川金會」的象徵性成果。

北韓勞動黨副委員長金英哲1日訪問白宮，以金正恩特使身分向川普遞交了金正恩親筆信。《朝鮮日報》引據首爾外交消息人士透露，金正恩在信中還說：「川普總統應該能做到此前的總統們做不到的事。就算不是全部大問題，哪怕解決一、兩個問題，首腦會談也會為世界和平做出貢獻。」

川普不堅持一步到位

華府外交消息人士表示，川普向金英哲強調「多次會晤很好，但此後須有無核化」，在此之前不會解除對平壤的經濟制裁。消息人士說，如追加舉行美朝首腦會談，地點可能在美國或北韓。

另據《日本經濟新聞》報導，先前美方的態度是，有必要透過新加坡「川金會」確定措施，在短時間內確切落實完全無核化，進而達成協定。但是，如今川普卻將12日的會談當作起點，有意透過多次首腦會談就無核化的具體措施達成協議，顯示他已事實上改變了姿態。

日經指出，川普在無法預測能否與北韓達成「完全無核化」協議的狀況下，倉促決定如期舉行「川金會」。

川普在與金英哲會談之後表示，「我們談了關於結束韓戰的話題。經過會談，也許會簽署（關於終戰的）文件」。這可以看出，川普意在強調以自己之手正式結束韓戰的意義。南韓《中央日報》引據對美知情人士表示，「若不能在無核化上達成實質成果，就需要採取其他動作，而若終戰問題成功得到解決，那麼這就可被評為象徵性成果。」

美還無意從半島撤軍

美國前國家安全會議韓中事務局長蘿拉．羅森伯格（Laura Rosenberger）在推特上批評說，「這是將核問題放到後面，同時將談判主導權讓出的『表面勝利』。」美國國防部長馬提斯3日強調，美國近期不會從朝鮮半島撤軍。

(中國時報)

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