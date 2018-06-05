梅蘭妮亞養病 不陪川普出訪

美國第一夫人梅蘭妮亞去年亮麗出席G7峰會，但今年她將缺席。（美聯社）

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中國時報
／綜合報導

美國第一夫人近來的行蹤頗受外界關注，媒體發現，梅蘭妮亞從5月初因腎臟問題住院接受手術後，至今已「消失」了24天，未出現在公眾視線前。此外，她的發言人葛瑞珊（Stephanie Grisham）3日表示，梅蘭妮亞將不陪同川普出席加拿大的七大工業國組織（G7）峰會與新加坡的美朝峰會。

除了健康因素外，外界紛紛揣測梅蘭妮亞神隱是否與川普的「豔星門」外遇風波有關，導致夫妻倆關係生變。

葛瑞珊表示，梅蘭妮亞本月不會陪同川普出席任何的外訪行程，包含9日在加拿大魁北克登場的G7峰會、還有12日在新加坡舉行的「川金會」。聲明中未提及梅蘭妮亞不陪川普外訪的原因，也讓外界質疑川普和梅蘭妮亞的關係是否亮了紅燈。

48歲的梅蘭妮亞最後一次公開露面是5月10日，和川普一起赴安德魯機場迎接3名被北韓釋放的美國公民。接著在14日突然傳出她因腎臟問題而住院開刀。

葛瑞珊說，梅蘭妮亞5月住院接受「良性」腎臟疾病的栓塞治療。栓塞治療最常用於切斷血液流向腫瘤或增生組織。梅蘭妮亞出院返家休養後，就沒再出席公開活動。甚至上個周末川普一家人到大衛營度假時，梅蘭妮亞也都沒有出席。

葛瑞珊表示，第一夫人過得很好也很充實，她在過去一周參加了很多內部會議，現正規畫7月4日國慶日的國會野餐活動。

梅蘭妮亞上周試圖平息各界對她健康狀態的揣測，推文說自己「感覺很棒」，正在白宮為「兒童和美國人民努力工作」。她休養期間還發生一個插曲，川普推文祝福妻子身體健康，卻把妻子名字「Melania」拼成「Melanie」，被不少網友調侃。

(中國時報)

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