瓜地馬拉火山噴發 25死

瓜地馬拉「富埃戈火山」3日猛烈噴發，造成至少25人喪生，約300多人受傷。（法新社）

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中國時報
／綜合報導
圖為警方從羅迪歐村抬出傷患。（法新社）

台灣中美洲友邦瓜地馬拉境內「富埃戈火山」3日猛烈噴發，濃煙、火山灰與礫石直衝天際逾6000公尺，熔岩「匯為一條河流」蔓延8公里，吞噬多個村莊，造成至少25人喪生，包括3名孩童，另有約300人受傷，3100多人緊急撤離。這是該國1902年以來最致命的一場火山災難。

瓜國總統莫拉雷斯3日晚間宣布舉國哀悼3天。他表示，無法挽回的生命喪失使國家「深切悲痛」。他還召集內閣緊急會議研商周邊地區是否啟動緊急狀態機制。富埃戈火山2月間即曾爆發，此波活動雖已止歇，但近期恐仍有噴發之虞，當局警告鄰近地區居民，嚴防火山噴出物質引發土石流或河川氾濫。

富埃戈（Fuego，意謂「火」）火山位於瓜地馬拉市西南約40公里，專家說，此次火山活動是1974年以來最猛烈的一次噴發，噴出的火山灰覆蓋了附近20平方公里的區域，部分火山灰落在首都地區。鄰近的聯合國世界遺產、著名古城安地瓜，也受火山灰直接影響而進入封閉狀態。

瓜地馬拉市奧羅拉國際機場為確保乘客和飛機安全而暫時關閉，飛往美國、墨西哥和巴拿馬等國的航班均已取消。瓜地馬拉鄰國宏都拉斯也取消了所有飛往瓜地馬拉的航班。

高溫達攝氏700度的熔岩，傾瀉流入附近的羅迪歐等村鎮，焚毀許多房屋與車輛，並造成村民逃生不及葬身火窟。還有孩童疑似在觀看火山爆發時遭濺射飛石擊斃，多人遭灼傷。

瓜地馬拉緊急事務處理署秘書長卡巴納斯說：「熔岩匯為一條河流，淹沒了羅迪歐村。有人受傷、有人燒傷，也有人死亡。」一位渾身覆蓋火山灰的婦女表示，熔岩淹過多處田地，「不是每個人都逃出來了，我想許多人被埋了。」

火山周邊4個地區約170萬人受影響，由於還有許多人失聯，搜救工作仍持續進行，死傷人數恐進一步攀升。瓜國位處地震與火山活動頻繁的「太平洋火環帶」，境內有數座像富埃戈這樣的活火山，1902年聖瑪利亞火山大爆發，曾奪走數千人生命。

(中國時報)

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