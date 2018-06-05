川普推文 有權特赦自己

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中國時報
／綜合報導

美國總統川普4日在推特發文，強調自己「有絕對的權力可以赦免自己。」

川普這番表態和自家律師團的看法相左，更讓外界認為川普可能會採取非常舉動，以在通俄門調查中豁免自己─儘管川普多次重申，他並沒有跟誰勾結，也沒做錯事。

川普在推文寫道，「正如許許多多法律學者所言，我有絕對的權力來特赦自己，但我幹嘛要那樣做？我又沒做錯什麼事」，「還有，那場沒完沒了，由13個氣噗噗又自相矛盾的民主黨人（跟其他人）領銜主演的獵巫鬧劇，將延續到期中選舉！」

發表這篇推文後，川普細數自己入主白宮第5百天的豐功偉績和達到的成就，沒想到2小時後他餘怒未消，又在推特大爆走，「任命特別（調查）委員會完全違憲！況且，我才不像那些民主黨人。我們照章行事，什麼都沒做錯！」

川普的法律團隊成員─前紐約市長朱利安尼，前一天才對美國廣播公司（ABC）表示，川普「或許」有赦免自己的權力，但他無意特赦自己；他在國家廣播公司（NBC）節目也稱，川普若這麼做會令人「無法想像」，可能還會遭到彈劾，「他沒必要這麼做，他又沒做錯事。」

川普的最新說法，除了和朱利安尼唱反調，更比自家法律團隊的評論更進一步，也就是一旦通俄門特檢穆勒企圖以妨礙司法起訴他，川普或許會想要測試一下特赦權的極限和範圍。

《紐約時報》上周末刊出川普法律團隊1月寄給穆勒的20頁機密備忘錄，以及去年6月的信件，律師團強烈反對穆勒辦公室試圖訊問川普，稱穆勒不能強迫總統作證，暗示川普有權終止調查或自我赦免。川普4日的評論，顯然就是呼應律師團在信件所持的立場。

(中國時報)

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